Yeni eğitim öğretim yılına başlayan minikler ve velileri için en merak edilen konulardan biri, uyum haftası saatleri ve okula geliş saatleri oluyor. Özellikle ilkokul 1. sınıflar için bu süreç, hem çocuklar hem de aileler için heyecan verici olduğu kadar da bir nebze de heyecan verici. Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Peki, ilkokul 1. sınıflar sabah kaçta okula gidecek? Uyum haftası saat kaçta başlıyor, kaç saat sürecek? İşte MEB 2024 İlkokul uyum haftası programı:

1 / 9 Uyum haftası, çocukların yeni bir döneme alışmaları için önemli bir süreçtir. Bu süreçte sabırlı olmak ve çocuğunuza destek olmak, onun okul hayatına daha kolay adapte olmasını sağlayacaktır. ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası saatleri belli oldu mu? İşte okula uyum haftası ne zaman, zorunlu mu, hangi sınıflara uygulanacak?" sorularının yanıtı...

2 / 9 Uyum haftası ne zaman? ilkokul 1. sınıflar ne zaman okula gidecek? Eğitimin ilk gününde ilkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine yönelik "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" sunumu yapılacak. Bu yıl eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül'de düzenlenecek.

3 / 9 Uyum haftası saat kaçta başlıyor, kaç saat sürecek? Anasınıfı uyum haftası saatleri Sabahçı grubun uyum eğitimleri 9.00-11.00 saatleri arasında yapılacaktır. Öğlenci grubun uyum eğitimleri 12.30-14.30 saatleri arasında yapılacaktır.

4 / 9 İlkokul uyum haftası saatleri 1.sınıfların uyum eğitimleri 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacaktır.

5 / 9 Uyum haftası zorunlu mu? Uyum haftası süresince öğrencilerin okula devam etmeleri zorunlu değildir. Bu nedenle, veliler çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda serbest bırakılmıştır.

6 / 9 Anasınıfı ve lkokul 1 sınıf uyum haftası kaç gün sürecek? Uyum programı kapsamında Anasınıfı ve ilkokul 1 sınıf öğrencilerimiz 2 Eylül pazartesi ve 6 Eylül cuma günü okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. Uyum Haftası 2 gün olacak.

7 / 9 Uyum haftasında neler yapılacak? Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak. Ortaokul öğrencilerine ise 9 Eylül'de ailelere yönelik "ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi" sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

8 / 9 İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak. Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi öneriliyor.