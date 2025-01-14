4.Sağlık durumu: Görev yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ile belgelemek).

5.Adli sicil kaydı: Ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

6.Askerlik durumu: Askerliğini yapmış, yapmamış veya yapıyor olmak; terhis tarihinden itibaren belirli süreyi aşmamış olmak (Sözleşmeli Er için genellikle 5 yıl).

7.Boy-kilo oranı: MSB'nin belirlediği boy ve kilo standartlarına uygun olmak.

8.Sözleşmeli Er için: En az ilköğretim mezunu olmak, terhis tarihinden itibaren 5 yılı geçmemiş olmak.

9.Uzman Erbaş için: En az lise mezunu olmak, belirtilen fiziki ve eğitim niteliklerini taşımak.

10.Güvenlik soruşturması: Başvuru sahibinin güvenlik ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması.