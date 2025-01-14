Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu. 2025 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları 29 Ocak'a kadar devam edecek. Peki sözleşmeli er ve Uzman erbaş olma şartları nedir? İşte MSB personel alımı başvuru ekranı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Peki MSB 2025 uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Sözleşmeli er ve Uzman erbaş olma şartları nedir?
Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başvurusu başladı mı, başvurlar ne zaman bitecek?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvurular başladı, başvuruların 29 Ocak'a kadar personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacağını duyurdu.
2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru süreci 29 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, adayların kılavuzdaki şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerektiğini vurguladı.
Başvuruların ardından seçilen adaylar, bakanlık tarafından duyurulacak takvime göre sınav ve değerlendirme süreçlerine alınacak. Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er pozisyonlarına katılmak isteyenlerin, başvuru tarihini kaçırmamaları önemle hatırlatıldı.
Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurusunu yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek ve Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih işlemini yapacaklardır. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edeceklerdir.
Sınav ücreti ödeme işlemi sonrası ödeme bilgilerini Tercihlerim sayfasından kontrol edeceklerdir.
Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.
Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuru ücreti ne kadar?
Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurusu sınav ücreti 250 (ikiyüzelli) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
b. Sınav ücretleri; https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak başvuru işleminin tamamlanmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.
Sözleşmeli er ve Uzman çavuş olma şartları nedir?
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için belirlediği başvuru şartları şu şekilde:
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.En az ilköğretim veya lise mezunu olmak: İlgili pozisyonlara göre mezuniyet şartı değişiklik gösterebilir.
3.Yaş şartı: 2025 yılı itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını doldurmamış olmak.
4.Sağlık durumu: Görev yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ile belgelemek).
5.Adli sicil kaydı: Ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
6.Askerlik durumu: Askerliğini yapmış, yapmamış veya yapıyor olmak; terhis tarihinden itibaren belirli süreyi aşmamış olmak (Sözleşmeli Er için genellikle 5 yıl).
7.Boy-kilo oranı: MSB'nin belirlediği boy ve kilo standartlarına uygun olmak.
8.Sözleşmeli Er için: En az ilköğretim mezunu olmak, terhis tarihinden itibaren 5 yılı geçmemiş olmak.
9.Uzman Erbaş için: En az lise mezunu olmak, belirtilen fiziki ve eğitim niteliklerini taşımak.
10.Güvenlik soruşturması: Başvuru sahibinin güvenlik ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması.