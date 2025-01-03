Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaş zammı gündemde. 2025 yıl öncesinde uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programları başvuruları ilerleyecek. Başvuru süresindeki öğretmen adayları 2025 yılında uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarını sorguluyor. Ocak ayı itibariyle 2025 Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler Ocak ayı itibarıyla gerçekleşecek zam sonrasında yeni yılda öğretmen maaşlarının ne kadar, kaç TL olacağı sorusunun cevabına çevrildi. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğretmen adayları maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, yeni yılda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaşları ne kadar olacak?
2025 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaşları ne kadar olacak?
2025'te uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarında önemli artışlar yaşanacak. Ayrıca, öğretmenlerin maaşlarında yer alan ek ödemeler ve diğer haklar da artacak.
Uzman öğretmenlere ödenecek tazminatlara kaç TL zam gelecek?
Maaş derecesi 1 ve 2 olanlara 5.174 TL tazminat ödenmektedir. Zamlı tutar ise 5.846 TL olacaktır.
Maaş derecesi 1 ve 2 dışında olanlara ise 4.312 TL tazminat ödenmektedir. Zamlı tutar ise 4.872 TL
Başöğretmen maaşlarına kaç TL zam gelecek?
Maaş derecesi 1 ve 2 olanlara 10.348 TL tazminat ödenmektedir. Zamlı tutar ise 11.693 TL olacaktır.
Maaş derecesi 1 ve 2 dışında olanlara ise 8.624 TL tazminat ödenmektedir. Zamlı tutar ise 9.745 TL olacaktır.
2025 Yılında Uzman ve Başöğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?
2024 yılı itibariyle uzman öğretmen maaşı ortalama 51.000 tl civarındayken, başöğretmen maaşı ise ortalama 55.500 TL civarına çıkmaktadır. Ancak, 2025 yılı için yapılan maaş artışı ile birlikte, bu rakamların daha da yükseleceği öngörülüyor.
Uzman Öğretmen Maaşı (2025 Tahmin): Ortalama 51.000 TL - 58.500 TL arasında olması bekleniyor.
Başöğretmen Maaşı (2025 Tahmin): Ortalama 55.500 TL - 64.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.
Bu maaş artışı, öğretmenlerin aldıkları eğitim, deneyim ve uzmanlık düzeyine göre değişkenlik gösterecek. Ayrıca, bu maaşların yanı sıra, döner sermaye ek ödemeleri, performans değerlendirmeleri ve ek ders ücretleri gibi ek gelir kalemleri de öğretmenlerin toplam maaşlarına etki edecek.
ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam Aralık ayı enflasyon verisine kaldı. Aralık ayında açıklanacak enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisinin alacağı zam netleşecek. En düşük memur maaşı Aralık ayı enflasyon verisi olmadan hesaplandığında alacağı ücret 45 bin 61 lira olacak.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.
Bu doğrultuda 1/4 öğretmen maaşının ocak ayında 47433’ten 52366’ya çıkması bekleniyor. 1/4 uzman öğretmen maaşının ise 52568’den 58035’e çıkacağı tahmin ediliyor.