Vefat Yardımı, Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Yardım Programları altında 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır. Vefat eden kişinin bir yakını tarafından yapılan vefat yardımı başvurusu neticesinde tek seferlik ödeme yapılır. Peki, vefat yardımı nasıl alınır? Vefat yardımı 2025 yılında ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

1 /7 Vefat yardımı, yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır. Vefat yardımı nasıl alınır, başvuruyu kim yapabilir? Vefat yardımı ödemesi ne kadar? İşte ayrıntılı bilgiler...

2 /7 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bulundukları yerdeki Belediyelerden her hafta alınan vefat listeleri çerçevesinde Bütünleşik Sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır. Bununla birlikte, Belediyeler tarafından listelerin gönderilmesi beklenmeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci başlatılabilmektedir.

3 /7 Vefat yardımından kimler faydalanabilir?

Yakınları vefat eden 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk vatandaşları faydalanabilmektedir.

4 /7 Vefat yardımı başvuru belgeleri

•Kimlik Belgesi

• Kişi kendi başvuru yapacaksa yakınına ait Ölüm Belgesi

5 /7 Vefat yardımı ödemesi güncel tutar ne kadar?

Vefat yardımı ödemesinde güncel tutar 3.225,46 TL'dir.

6 /7 Vefat yardımı kaç kez ödenir?

Vefat yardımı ödemesi tek seferliktir.