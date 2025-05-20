Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir. Peki, Kızılay ve Diyanet Vekâletle kurban kesim bedeli 2025 ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
Kurban Bayramı arefe günü bu sene 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 1. günü 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Yılın ikinci dini bayramı 4. günü olan 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir.
Kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez.
Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır. Peki, Diyanet, Kızılay ve Mehmetçik Vakfı vekâletle kurban kesim bedeli 2025 ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar.
DİYANET KURBAN KESİM BEDELİ 2025
Diyanet Kurban Kesim Bedeli 2025
Diyanet yurt içi kurban fiyatı: 13.500 TL
Diyanet yurt dışı vekalet kurban fiyatı: 5.450 TL
Diyanet 2025 yılı Vekaletle Kurban Programı kapsamında 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılması hedefleniyor.
KIZILAY KURBAN KESİM BEDELİ 2025
Yurt içi ve Gazze: 13.250 TL
Yurt dışı: 5.250 TL
Kızılay ise bu yıl 22 ülkede kurban kesim ve dağıtımı planlıyor.
TSK MEHMETÇİK VAFKI KURBAN BAĞIŞI NE KADAR?
2025 yılı için belirlenen kurban bedeli 14.500 TL ya da 380 ABD Doları veya 335 Euro’dur.
KURBANLIK FİYATLARI KİLOGRAM HESABI 2025
Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen 2025 fiyatlarına göre büyükbaş tosun fiyatı, 275-280 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
KURBANLIK ALIM KG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan 2025 hayvan alım fiyatlarına göre;
Canlı kuzu kilo fiyatı 280-330 TL,
Canlı toklu kilo fiyatı 280-290 TL,
Canlı koyun kilo fiyatı 270-280 TL,
Canlı oğlak kilo fiyatı 160-215 TL,
Canlı keçi kilo fiyatı 150-160 TL olarak belirlenmiştir.
Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi nedir?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 28/10/2009 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza AKTAN’ın başkanlığında toplandı.
Din Hizmetleri Dairesince ilgi yazı ekinde görüş bildirilmek üzere Kurulumuza gönderilen “Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi” konusu görüşüldü.
Bilindiği üzere ibadetler, bedeni, mali ve hem bedeni, hem mali olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadetler, ancak mükellef tarafından yerine getirilebilir; vekalet yoluyla başkasına yaptırılamaz.
Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali ibadetlerde de asl olan, bunların bizzat mükellef tarafından yapılmasıdır. Ancak yükümlünün bu tür ibadetleri ifa etmekten aciz kalması durumunda, söz konusu ibadetleri vekâlet yoluyla yaptırması caizdir.
Mali ibadetler ise, yükümlünün bizzat kendisinin yapmaktan aciz olup olmamasına bakılmaksızın vekalet yoluyla da yerine getirilebilir.
Buna göre, mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür.
Yapılan müzakereler sonucunda vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;
1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,
2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,
3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,
4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,
5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,
6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,
7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.