WhatsApp, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı eski telefon modellerinde çalışmayacak. Bu karar, yeni kullanım ve güvenlik protokollerinin eski cihazların donanım ve yazılımlarıyla uyumsuzlukla gelmesi nedeniyle ortaya çıktı. Peki WhatsApp, 2025’te hangi telefonları desteklemeyecek? İşte WhatsApp kullanmayacak telefon modelleri.

1 /7 2025 yılı itibarıyla WhatsApp, bazı eski model telefonlarda çalışmayı durduracak. Bu kararın temel nedeni, uygulamanın sürekli gelişen özellikleri ve güvenlik protokollerini eski model telefonların artık destekleyememesi. İşte 2025’te WhatsApp desteği kesilecek telefon modelleri.

2 /7 Hangi Telefonlar WhatsApp'ı Kullanamayacak? WhatsApp'ın resmi açıklamasına göre, Android işletim sisteminin KitKat veya daha eski sürümlerini kullanan telefonlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulamaya erişemeyecek.

3 /7 Bu durum, birçok popüler modelin de listede yer almasına neden oldu. 2025’te WhatsApp’ı kullanamayacak olan popüler Android telefonlar şu şekilde olacak;

4 /7 Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy Note 2

5 /7 Galaxy Ace 3 Samsung Galaxy S4 Mini Motorola Moto G (1. Nesil)

6 /7 HTC One X ve HTC One X+, Desire 500, Desire 601 LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90