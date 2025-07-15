Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. 1931’de Wolfsberg kentinde kurulan kulüp, uzun süre alt liglerde mücadele ettikten sonra 2012 yılında Avusturya Bundesliga'ya yükselerek büyük bir çıkış yakaladı. Peki Wolfsberger hangi ülkenin takımı? Wolfsberger oyuncu kadrosu kimler var?
Wolfsberger AC, 1931 yılında Adolf Ptazcowsky, Karl Weber, Hermann Maierhofer, Franz Hafner ve Michael Schlacher tarafından kuruldu. Varlığının ilk otuz yedi yılını Avusturya lig piramidinin alt kademelerinde geçiren kulüp, 1968 yılında o dönemde piramidin ikinci kademesinde bulunan Avusturya Bölgesel Ligi'ne yükselmeyi başardı . WAC, 1977-78 sezonundaki bir istisna dışında, sonraki on yedi yıl boyunca bu seviyede kaldı ve kendisini orta sıralarda bir takım olarak kanıtladı. İşte Wolfsberger oyuncuları.
Wolfsberger AC , yaygın olarak Wolfsberg veya kısaca WAC olarak anılır , şu anda Avusturya Bundesliga'da oynayan Wolfsberg, Karintiya merkezli bir Avusturya futbol kulübüdür. Wolfsberger AC, 2007-08 ve 2011-12 sezonları arasında SK St. Andrä ile iş birliği yapmış ve o dönemde WAC/St. Andrä adıyla mücadele etmiştir . Sponsorluk anlaşmaları nedeniyle takım şu anda RZ Pellets WAC olarak adlandırılmaktadır.
Wolfsberger AC, kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçirdikten sonra, 2011-12 sezonunu 2011-12 Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin (şimdiki adıyla "İkinci Lig" veya "2. Liga") şampiyonu olarak tamamladı ve kulüp tarihinde ilk kez Avusturya Bundesliga'ya yükselmeyi başardı. 2012-13 Avusturya Bundesliga'nın sonunda ligi beşinci sırada tamamladı.
Wolfsberg, 2018-19 Avusturya Bundesliga'sını üçüncü sırada tamamlayarak 2019-20 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yükseldi . 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı.
Wolfsberg , 2024-25 sezonunda TSV Hartberg'e karşı 1-0'lık galibiyetle tarihindeki ilk Avusturya Kupası şampiyonluğunu kazandı.
Wolfsberg oyuncu kadrosu
Lukas Gütlbauer
Boris Matić
Cheick Mamadou Diabaté
Abou Sylla
Angelo Gattermayer
Simon Piesinger
Sankara Karamoko
Donis Avdijaj
Thierno Ballo
Nikolas Polster
Tobias Gruber
David Atanga
Alessandro Schöpf
Dejan Zukić
David Skubl
Dominik Baumgartner
Fabian Wohlmuth
Chibuike Nwaiwu
Marco Sulzner
Markus Pembe
Emmanuel Agyemang
Nicolas Wimmer
Erik Kojzek
René Renner
Godwin Agbevor