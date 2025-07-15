Wolfsberger hangi ülkenin takımı? Wolfsberger oyuncu kadrosu

Wolfsberger AC, 1931 yılında Adolf Ptazcowsky, Karl Weber, Hermann Maierhofer, Franz Hafner ve Michael Schlacher tarafından kuruldu. Varlığının ilk otuz yedi yılını Avusturya lig piramidinin alt kademelerinde geçiren kulüp, 1968 yılında o dönemde piramidin ikinci kademesinde bulunan Avusturya Bölgesel Ligi'ne yükselmeyi başardı . WAC, 1977-78 sezonundaki bir istisna dışında, sonraki on yedi yıl boyunca bu seviyede kaldı ve kendisini orta sıralarda bir takım olarak kanıtladı. İşte Wolfsberger oyuncuları.



