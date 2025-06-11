Yeni veriler, ChatGPT'nin dünya genelinde ne kadar yaygın kullanıldığını ortaya koydu. Türkiye’nin listede yer alması dikkat çekerken, yapay zekâya olan ilgi bölgeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. İşte en fazla ChatGPT kullanan 10 ülke.
Yapay zekâ teknolojileri, bireysel ve kurumsal kullanımda hızla yaygınlaşmaya devam ederken, bu dönüşümün başrol oyuncularından biri olan ChatGPT dünya çapında etkisini artırıyor. Haftalık 300 milyon aktif kullanıcıya ulaşan platformun, ülkeler bazında kullanım oranları açıklandı. Elde edilen veriler, sadece teknolojik gelişmişliği değil, aynı zamanda dijital adaptasyonu da gözler önüne seriyor.
Boston Consulting Group tarafından yayımlanan analizde, ChatGPT kullanımının en yoğun olduğu ülkeler sıralandı. Sürprizlerle dolu listede, genç nüfusu ve teknolojiyi hızla benimseyen ülkeler dikkat çekerken, Türkiye’nin de ilk 10 ülke arasına girmesi öne çıkan detaylardan biri oldu.
İŞTE CHATGPT’NİN EN FAZLA KULLANILDIĞI ÜLKELER
10- Türkiye: %23
9- Güney Kore: %26
8- İsveç: %27
7- Filipinler: %28
6- Endonezya: %32
5- Arjantin: %32
4- Brezilya: %32
3- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): %34
2- Fas: %38
1- Hindistan: %45