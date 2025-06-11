Yapay zekâ teknolojileri, bireysel ve kurumsal kullanımda hızla yaygınlaşmaya devam ederken, bu dönüşümün başrol oyuncularından biri olan ChatGPT dünya çapında etkisini artırıyor. Haftalık 300 milyon aktif kullanıcıya ulaşan platformun, ülkeler bazında kullanım oranları açıklandı. Elde edilen veriler, sadece teknolojik gelişmişliği değil, aynı zamanda dijital adaptasyonu da gözler önüne seriyor.