Yaz saati uygulaması 2025: Saatler ileri alınacak mı, geri alınacak mı? Yaz saati uygulaması (YSU) ne zaman?

Yaz saati uygulaması, mart ayı sonlarına geldiğimiz bu günlerde en çok merak edilen konulardan oldu. Özellikle saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Türkiye'de 2016 yılında alınan karar ile yaz saati uygulaması kalıcı hale geldi. Bu nedenle yaz-kış saati uygulaması ortadan kalkarak artık saatler ileri ya da geri alınmamaktadır.
Yaz saati uygulaması ve saatler ileri mi alınacak geri mi? konusu bu günlerde en fazla araştırılanlar arasında. Her yıl gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart ekinoksu ile gündeme gelen yaz saati uygulamasındaki son durum merak ediliyor. Türkiye'de bu uygulama 2016 yılında kalıcı hale gelirken, Avrupa Birliği ülkelerinde cumartesi gecesi saatler ileri alınacağı biliniyor.
TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?
Türkiye’de yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak.
Yaz saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılından beri kalıcı hale getirildi. Pek çok ülkede de enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanmak gibi nedenlerle bu uygulamaya geçme kararı alındı. Bu nedenle Türkiye'de saatler artık ileri ya da geri alınmıyor.
DANIŞTAY KARARI
Türkiye’de kış ve yaz saati uygulamasının faydalı olup olmadığı uzun süre tartışıldı. Bu konuda Enerji Bakanlığı konunun halk tarafından da bilinmesi ve fikir alınması adına çeşitli anketler ve makaleler yayımladı. 27 Ekim 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile saatlerin bir saat geri alınması kararı ile uygulamaya son verildi. Ancak gerekli görülen lüzum üzerine uygulamaya devam edildi.
8 Eylül 2016’da ise yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca uygulanmasına karar verildi. Danıştay, 697 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulu’nun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığından hareketle 14 Eylül 2017’de kararın yürütmesini durdurdu. 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ise yaz saati uygulamasının 28 Ekim 2018’e kadar yıl boyunca devamına karar verildi ve o tarihten itibaren yaz saati uygulamasına devam edildi.
YAZ SAATİ UYGULAMASI (YSU) NEDİR?
Yaz saati uygulaması (YSU), herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir.
Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.