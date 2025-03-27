Yaz saati uygulaması 2025: Saatler ileri alınacak mı, geri alınacak mı? Yaz saati uygulaması (YSU) ne zaman?

DANIŞTAY KARARI





Türkiye’de kış ve yaz saati uygulamasının faydalı olup olmadığı uzun süre tartışıldı. Bu konuda Enerji Bakanlığı konunun halk tarafından da bilinmesi ve fikir alınması adına çeşitli anketler ve makaleler yayımladı. 27 Ekim 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile saatlerin bir saat geri alınması kararı ile uygulamaya son verildi. Ancak gerekli görülen lüzum üzerine uygulamaya devam edildi.





8 Eylül 2016’da ise yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca uygulanmasına karar verildi. Danıştay, 697 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulu’nun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığından hareketle 14 Eylül 2017’de kararın yürütmesini durdurdu. 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ise yaz saati uygulamasının 28 Ekim 2018’e kadar yıl boyunca devamına karar verildi ve o tarihten itibaren yaz saati uygulamasına devam edildi.



