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YDS başlangıç ve bitiş saatleri ile soru sayısı ve sınav süresi belli oldu

YDS başlangıç ve bitiş saatleri ile soru sayısı ve sınav süresi belli oldu

09:199/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>2025 YDS/1 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı</p>
2025 YDS/1 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav başlangıç saati 10.15 olacak. Peki YDS sınavında adaylar kaçta binalarına alınmayacak, sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika?

YDS sınavı 9 Mart 2025 Pazar yani bugün uygulanacak. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?

2025 YDS NE ZAMAN?

ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2025 YDS sınav tarihi belli oldu. Buna göre; YDS sınavı 9 Mart 2025 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. 

YDS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli soru sorulacak. 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu yer alacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS - 1 sınavın sonuçları ise 4 Nisan'da açıklanacak.

YDS NEDİR, KİMLER GİRER?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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