YKS 2024 AÇIKLANMA TARİHİ: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AYT, YDT, TYT sonuç takvimi...

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş, 17-18 Haziran’da düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarıyla başladı. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen binlerce lise mezunu aday, sınavlarda ter döktü. Temmuz ayının ortaları gelirken, hem öğrenciler hem de aileleri YKS sınav sonuçlarına odaklandı. YKS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya e-posta yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. YKS sınav sonuç ekranında adayların oturumlardaki doğru-yanlış cevap sayıları, sınavdan elde ettikleri puan ve yerleştirme puanları yer alacak. Peki, YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarını görüntüleme ekranı…

1 / 8 17-18 Haziran’da düzenlenen sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık üç hafta geçmiş olmasına rağmen heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumlardan elde ettikleri puanlar, başarı sıralamaları ve sınavdaki doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Üniversite sınav sonuçları basılı veya e-posta yoluyla adaylara bildirilmiyor. ÖSYM’den duyuru geldikten sonra adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarına erişim sağlayabiliyor. YKS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih maratonu başlayacak. Adaylar, başarı sıralamaları, puanları ve üniversitelerin kontenjanlarını dikkate alarak tercih yapacaklar. Peki, YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarındaki son durum…

2 / 8 YKS SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI? YKS sınav sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan kılavuzda sınav sonuçlarının 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı duyuruldu. Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bilgilendirme yapılmazken yoğunluk oluşturmaması açısından sonuçların sabah erken saatlerde açıklanması bekleniyor.

3 / 8 Adaylar “YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.

4 / 8 YKS SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK? AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları tek tek duyurulmayacak. Adaylar tek sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara erişebilecek. Sonuç ekranında adayların TYT puanı ve sınava girilmesi durumunda AYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların lisedeki başarı durumları ise OBP puanı olarak ifade edilecek. Adayların ortaöğretim başarı puanı dahil edilen başarı sıralamaları benzer şekilde YKS sınav sonuçları ekranında olacak.

5 / 8 İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAPATILDI Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu.

6 / 8 Özvar açıklamasında “ Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.

7 / 8 ÖĞRENCİLER YAYINLANACAK KILAVUZU BEKLİYOR YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite sınavı tercih takvimi ayrıca duyurulacak. Adaylar 2024 yılı YKS tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak.