YKS'de çıkmış sorular üniversite sınavına girecek adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından hazırlanan YKS sınavı geçmiş yıllara ait cevap anahtarı ve soru kitapçıkları adayların hazırlık sürecinde merak ettiği konulardan oluyor. 21 Haziran 2025 Cumartesi – 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak YKS sınavı öncesi Son 10 yılın YKS sorularını TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait geçmiş yıllarda çıkmış soruları sizler için derledik. İşte YKS geçmiş yıllar çıkmış sorular ve konu dağılımları...
Üniversite sınavına hazırlanan adaylar, son tekrarlarını yaparken YKS çıkmış soruları çözerek sınava hazırlanıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, YKS soruları ve cevaplarını sınavın ardından ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden görüntüleyebilecek. Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce (Yabancı Dil) soruları ve cevapları ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak.
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, SINAV SÜRESİ NE KADAR?
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
TYT, AYT, YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024
Adaylar, YKS temel soru kitapçıkları ve cevaplarının tamamına ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilecek.
YKS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
SON YILLARDA ÇIKMIŞ YKS SORULARI KONU DAĞILIMI
YKS sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına girişte her yıl binlerce öğrenci bu zorlu sınava en iyi şekilde hazırlanmak için çeşitli kaynaklardan faydalanır. Geçmiş yıllarda çıkmış sorular, sınavın genel yapısını ve soru tiplerini anlamak için en değerli materyallerden biridir. Bu sorular, öğrencilerin hem konu hâkimiyetlerini pekiştirmelerine hem de sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Son 10 yılın YKS sorularını içeren tabloyu sizler için hazırladık.
AYT MATEMATİK KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Temel Kavramlar 2 4 2 3 2 2 1 3 3 6
Sayı Basamakları 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0
Bölme ve Bölünebilme 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
EBOB – EKOK 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Rasyonel Sayılar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1
Mutlak Değer 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
Üslü Sayılar 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1
Köklü Sayılar 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Oran Orantı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kümeler ve Kartezyen Çarpım 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2
Mantık 1 1 1 1 0 1 4 1 1 -
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Polinomlar 0 2 1 1 2 2 1 3 1 2
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1
Parabol 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2
Trigonometri 5 5 4 5 4 3 3 2 4 2
Karmaşık Sayılar 0 0 0 0 2 1 1 2 3 3
Logaritma 1 3 2 1 3 3 2 3 1 2
Diziler 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2
Limit 2 0 2 2 0 2 2 2 2 1
Türev 3 0 4 3 0 4 4 5 5 7
İntegral 5 0 4 4 0 4 4 5 6 7
Toplam 32 32 32 32 30 32 29 50 50 50
AYT GEOMETRİ KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Doğruda ve Üçgende Açı 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1
Özel Üçgenler 0 0 0 0 2 0 2 2 6 0
Açıortay – Kenarortay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üçgende Alan – Benzerlik 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2
Açı – Kenar Bağıntıları 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Çokgenler 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3
Özel Dörtgenler 0 1 0 0 0 0 1 4 6 5
Çember ve Daire 2 2 2 3 2 2 1 3 3 5
Noktanın Analitiği 1 1 1 2 1 0 0 0 1 2
Doğrunun Analitiği 3 0 2 2 1 1 2 2 4 1
Dönüşüm Geometrisi 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4
Çemberin Analitiği 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1
Toplam 9 9 9 9 10 8 11 30 30 30
AYT TÜRKÇE / EDEBİYAT KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Anlam Bilgisi 6 6 6 3 6 4 4 20 20 18
Dil Bilgisi - - - - - - - 4 5 5
Metinlerin Türleri 1 1 - - - - - - 2 2
Şiir Bilgisi 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2
Edebi Sanatlar 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 - 1 1 1 1 - 1 1 2
Halk Edebiyatı 1 2 1 2 2 2 1 3 3 -
Divan Edebiyatı 4 5 4 6 4 3 5 4 4 5
Tanzimat Edebiyatı 1 1 1 2 1 2 3 1 3 2
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4
Milli Edebiyat 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 2 3 3 2 5 4 11 11 12
Edebiyat Akımları 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
Toplam 24 24 24 24 24 24 24 56 56 56
AYT FİZİK KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Vektörler - 1 1 - - - -
Hareket 1 1 - - 1 1 -
Newton’un Hareket Yasaları 1 1 1 - 1 - 1
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket - - - - - - -
Atışlar 1 - - 1 1 1 1
İş, Güç ve Enerji 1 1 - 1 1 - -
İtme ve Momentum 1 1 1 - 1 1 1
Kuvvet, Tork ve Denge - - - 1 1 1 1
Kütle Çekim Merkezi ve Açısal Momentum - - - - - - -
Basit Makineler - - 1 - - - -
Elektrik Alan ve Potansiyel 1 1 - 2 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa - - - - - - -
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1 1 1 1 - - -
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 2 2 1 1 2 2 2
Düzgün Çembersel Hareket - 1 1 1 2 1 1
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum - 1 1 - 1 1 -
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları - 1 - 1 - - 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1 1 1 1 1
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar 1 1 1 1 1 1 1
Atom Modelleri - - - - - - -
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği - - 1 - - - -
Radyoaktivite - - - 1 - 1 1
Özel Görelilik 1 - 1 - - - -
Kara Cisim Işıması - - - - - - -
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı 1 - 1 1 - 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 - 1 1 - 1 1
Toplam 14 14 14 14 14 14 14
AYT KİMYA KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kimya Bilimi - - - - - - - 4 2 -
Atom ve Yapısı - - - 1 - 1 - 1 2 2
Periyodik Sistem - - - 1 - - 1 1 2 2
Kimyasal Türler Arası Etkileşim - - - - - - - 2 3 2
Kimyasal Hesaplamalar - - - - - 1 1 2 1 1
Modern Atom Teorisi 1 1 1 - 2 - - - - -
Gazlar 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
Sıvı Çözeltiler 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1 1 1 1 - - 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 1 2 1 1 1 - - 1 2 1
Asit-Baz Dengesi 1 - - 1 1 2 1 1 - 1
Çözünürlük Dengesi - - 1 - - - - 1 1 1
Kimya ve Elektrik 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
Organik Kimya 3 1 3 3 1 3 4 6 11 12
Toplam 13 13 13 13 13 13 13 30 30 30
AYT BİYOLOJİ KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Sinir Sistemi 1 1 - - - - 1
Endokrin Sistem 1 2 - 1 1 1 -
Duyu Organları - - 1 - 1 - -
Destek ve Hareket Sistemi - - 1 1 - - 1
Sindirim Sistemi 1 1 - - 1 1 -
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1 1 1 1 1 1 1
Solunum Sistemi 1 1 1 1 1 1 -
Üriner Sistem - 1 - - 1 1 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim - - 1 - - - -
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2 2 2 2 2 - 2
Nükleik Asitler - - - - 1 1 -
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 2 2 2 1 3
Canlılık ve Enerji 1 - 1 - - - -
Fotosentez ve Kemosentez 1 1 1 1 1 1 1
Hücresel Solunum - 1 - 1 1 1 -
Bitki Biyolojisi 2 - 2 2 - 3 2
Canlılar ve Çevre - 1 - 1 - 1 1
Toplam 13 13 13 13 13 13 13
AYT TARİH KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1 1 1 1 - 3 2
Orta Çağ’da Dünya - - - - - - - 1 2 -
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi - - 1 - - 1 - 1 3 2
Beylikten Devlete Osmanlı 2 2 3 - 1 1 2 - 4 5
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - - 1 - 1 - - - - -
Dünya Gücü Osmanlı - 2 - 1 - 1 2 13 3 1
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - 1 1 1 - - - - - -
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti - - 1 1 1 - - - 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - 1 - 1 2 2 - - - 1
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 2 1 - 1 - - 1 - 4 4
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1 - - 1 - - - - - -
Sermaye ve Emek - - - - 1 1 - - - -
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 3 1 - 1 2 4 3 1 1 5
İnkılap Tarihi Tüm Konular 2 1 - - - - - 1 5 7
Milli Mücadele 3 5 5 4 4 3 1 4 4 -
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 1 1 3 2 2 2 1 2 -
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - 1 - - - - 1 - - -
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 - 2 - - - 1 - 4 3
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya - - - - - - 1 - - -
Soğuk Savaş Dönemi - - - - - - - - 5 4
Yumuşama Dönemi - - - - - - - - 1 1
Küreselleşen Dünya - - - - - - - - 1 1
Toplam 23 22 21 21 21 21 21 32 49 44
AYT COĞRAFYA KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
İklim ve Yer Şekilleri - - - - 2 1 1 5 2 5
Coğrafi Konum - - - - - - 2 - 1 1
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri - - - - - - - 1 - -
Harita Bilgisi - - - - - - 1 1 - -
İç ve Dış Kuvvetler - - - - - - 1 - - -
Ekosistem 2 4 4 3 3 3 - 3 3 2
Nüfus Politikaları 1 - - - 2 1 1 4 1 3
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 2 1 1 - - 1 4 3 1 2
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 2 2 1 1 1 1 - 1 4
Göç ve Şehirleşme 1 1 1 - 1 1 - - - -
Türkiye de Ekonomi 1 2 2 3 1 2 4 5 5 10
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
Küresel Ticaret 1 1 1 1 - - - 1 1 1
Kültür Bölgeleri 1 - - 1 - 2 - - 1 1
Uluslararası Örgütler 1 - - 1 1 2 - - - -
Ülkeler Arası Etkileşimler - - - 1 - 1 - 1 1 -
Bölgeler ve Ülkeler 1 3 3 2 2 1 1 8 7 3
Çevre ve Toplum 4 1 1 3 3 1 - 6 13 6
Toplam 17 17 17 17 17 17 17 38 38 38
AYT FELSEFE KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Felsefe ve Bilim - - - - - - 1
Bilgi Felsefesi 1 1 1 1 - 2 1
Varlık Felsefesi - - - - 2 1 1
Sanat Felsefesi 1
Ahlak Felsefesi - 1 1 1 - - -
Din Felsefesi 1 - - - 1 - -
20. Yüzyıl Felsefesi - 1 1 1 - - -
Mantığa Giriş 1 1 1 1 2 1 1
Klasik Mantık 2 1 1 1 1 2 2
Mantık ve Dil - 1 1 1 - - -
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 - - - 3 1 -
Psikolojinin Temel Süreçleri - 1 1 1 - 1 -
Öğrenme Bellek Düşünme 1 1 1 1 - 1 2
Ruh Sağlığının Temelleri 1 1 1 1 - - -
Sosyolojiye Giriş 1 1 1 1 - 1 -
Birey ve Toplum - - - - 2 1 1
Toplumsal Yapı 1 - - - 1 - 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme - 1 1 1 - - 1
Toplum ve Kültür 1 - - 1 - 1 -
Toplumsal Kurumlar - 1 1 - - - 1
Toplam 12 12 12 12 12 12 11
AYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU DAĞILIMI
Konu 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
İslamda İbadet 1
Allah, İnsan İlişkisi - - - 1 - - -
Dünya ve Ahiret - - - - - - -
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 - - 1 1 2
Kur’an’da Bazı Kavramlar - 1 - 1 1 1 1
Kur’an’dan Mesajlar - - 1 - 1 1 1
İnançla İlgili Meseleler 1 - 1 1 1 - -
Yahudilik ve Hristiyanlık - - 1 - - - -
İslam ve Bilim 1 1 3 1 2 1 -
Anadolu’da İslam - 2 - 1 - - -
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler 1 - - 1 - 1 -
Güncel Dini Meseleler - 1 - - - - -
Hint ve Çin Dinleri - - - - - 1 1
Toplam 6 6 6 6 6 6 5
TYT TÜRKÇE ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Sözcük Bilgisi ve Sözcükte Anlam 5 3 4 5 1 3 3
Cümle Bilgisi ve Cümlede Anlam 5 4 3 3 6 3 7
Noktalama İşaretleri 2 2 2 2 2 1 1
Yazım Kuralları 2 2 2 2 2 2 2
Paragraf 26 26 26 25 26 22 22
Ses Bilgisi – 1 – 1 – 1 3
Dil Bilgisi – 2 3 2 3 8 1
Anlatım Bozukluğu – – – – – – 1
SORU SAYISI 40 40 40 40 40 40 40
TYT MATEMATİK ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Temel Kavramlar 1 2 3 3 1 4 4
Sayı Basamakları 2 1 1 2 1 2 1
Bölünebilme Kuralları 1 1 1 1 1 1 –
EBOB-EKOK 1 – – – – – –
Rasyonel Sayılar 2 2 2 – 3 1 –
Basit Eşitsizlikler 3 1 1 1 – 1
Mutlak Değer 2 1 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 1 1 1 1 –
Köklü Sayılar 1 1 1 1 1 1 1
Çarpanlara Ayırma – – – – – 1
Oran – Orantı 1 1 1 1 – –
Denklem Çözme 1 – 2 – 1 2
Problemler 11 10 13 11 13 12 11
Kümeler – Kartezyen Çarpım 1 1 – 1 1 1 2
Mantık 1 1 1 1 – – –
Fonksiyonlar 1 1 – 1 2 2 1
Polinomlar – – 1 – – 1
Permütasyon-Kombinasyon 3 1 – – 2 1 1
Olasılık 1 1 1 1 1 1 2
İstatistik 1 1 1 1 – 1 –
SORU SAYISI 30 30 30 30 30 30 29
TYT GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Açılar ve Üçgenler 5 5 4 4 2 2 3
Çokgenler 1 1 1 1 1 1 1
Yamuk 1 1 – – 2 – 1
Eşkenar DörtgenAçı cetvelleri – – 1 – – – –
Deltoid – – – 1 – – –
Kare – – – – 1 1 1
Dikdörtgen 1 1 1 1 2 1 1
Çember ve Daire – – – – – 2 1
Analitik Geometri – – 1 1 – 1 1
Katı Cisimler 2 2 2 2 2 2 2
SORU SAYISI 10 10 10 10 10 10 11
TYT TARİH ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Tarih ve Zaman – – – – – –
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 1 1 1 1 1
İslam Medeniyetinin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri – – – – – –
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 1 1 1 1 1
Beylikten Devlete Osmanlı – – 1 – – 1 1
Dünya Gücü Osmanlı 1 – – – – – –
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – – – – – – –
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) – 1 – 1 1 – 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – – – – 1 – 1
Milli Mücadele 1 1 1 1 1 1 –
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 1 1 – 1 –
SORU SAYISI 5 5 5 5 5 5 5
TYT COĞRAFYA ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Doğa ve İnsan – – – – – 1 1
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri – – – 1 – – –
Coğrafi Konum – – – – – – –
Harita Bilgisi 1 – 1 – 1 – 1
İklim Bilgisi 1 1 1 1 1 1 1
İç ve Dış Kuvvetler – 1 1 1 1 – –
Nüfus ve Yerleşme 1 1 – 1 1 2 1
Türkiye’nin Yer Şekilleri – – – – – – –
Ekonomik Faaliyetler – – 1 – – – –
Bölgeler 1 1 – 1 1 – –
Uluslararası Ulaşım Hatları – – – – – – –
Doğal Afetler 1 1 1 – – 1 1
SORU SAYISI 5 5 5 5 5 5 5
TYT FELSEFE ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Felsefe’nin Konusu 1 2 1 2 – 1 –
Bilgi Felsefesi 1 2 2 – 1 1 2
Bilim Felsefesi – – – – – 1 –
Varlık Felsefesi 1 – 1 1 1 – 1
Ahlak Felsefesi 1 1 1 – 2 1 1
Siyaset Felsefesi – – – 1 – 1 –
Din Felsefesi 1 – – – 1 – 1
Sanat Felsefesi – – – 1 – – –
SORU SAYISI 5 5 5 5 5 5 5
TYT DİN KÜLTÜRÜ ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Bilgi ve İnanç 1 1 1 1 1 2 1
Din ve İslam 1 1 1 – – – –
İslam ve İbadet – – 1 1 – 1 1
Gençlik ve Değerler – – – 1 1 1 1
Allah İnsan İlişkisi 1 – 1 – – – –
Hz. Muhammed (S.A.V) 1 1 – – 1 1 1
Vahiy ve Akıl – – – 1 2 – 1
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 – – – – –
Din, Kültür ve Medeniyet – 1 1 1 – – –
SORU SAYISI 5 5 5 5 5 5 5
TYT FİZİK ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fizik Bilimine Giriş – – – – 1 – 1
Madde Ve Özellikleri 1 1 1 1 – 1 –
Kuvvet ve Hareket 1 1 1 1 1 1 1
İş, Güç ve Enerji – – – – – 1 –
Isı, Sıcaklık ve Genleşme 1 1 1 1 – 1 1
Elektrostatik – – 1 – – – 1
Elektrik ve Manyetizma 1 2 – 1 1 1 –
Basınç – – 1 1 1 – –
Kaldırma Kuvveti 1 – – – 1 – 1
Dalgalar 1 – 1 1 1 – –
Optik 1 2 1 1 1 2 2
SORU SAYISI 7 7 7 7 7 7 7
TYT KİMYA ÇIKMIŞ SORULARIN KONU DAĞILIMI
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Kimya Bilimi 1 1 1 1 1 – 2
Atomun Yapısı 1 – – – 1 1 –
Periyodik Tablo – 1 1 1 – 1 1
Maddenin Halleri 1 1 1 1 1 1 1
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 1 1 1 1 1
Kimyasal Hesaplamalar 1 – – 1 1 – –
Kimyanın Temel Kanunları – 1 1 – – – 1
Asit, Baz ve Tuz 1 1 1 1 1 1 –
Karışımlar 1 1 1 1 1 1 –
Kimya Her Yerde – – – – – 1 1
SORU SAYISI 7 7 7 7 7 7 7
TYT BİYOLOJİ ÇIKMIŞ SORULAR KONU DAĞILIMI
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Canlıların Ortak Özellikleri – – 1 – – 1 –
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 – 1 1 1 1
Hücre ve Organelleri 1 1 1 1 1 – –
Madde Geçişleri – – – – – – 1
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 1 1 1 1 1
Hücre Bölünmeleri ve Üreme 1 1 1 1 1 1 1
Kalıtım 1 1 1 1 1 1 –
Ekosistem Ekoloji 1 1 1 1 1 1 1
Bitkiler Biyolojisi – – – – – – 1
SORU SAYISI 6 6 6 6 6 6 6
YDT ÇIKMIŞ SORULAR KONU DAĞILIMI
Kelime bilgisi 5 soru
Gramer 10 soru
Cloze test 5 soru
Cümle tamamlama 8 soru
İngilizce-Türkçe / Türkçe- İngilizce cümle çeviri 12 soru
Diyalog tamamlama 5 soru
Paragraf 15 soru
Anlamca eş cümleyi bulma 5 soru
Paragrafa uygun cümle bulma 5 soru
Verilen duruma uygun ifade bulma 5 soru
Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma 5 soru
GEÇMİŞ YILLARA AİT YKS ÇIKMIŞ SORULAR
YKS sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. YKS sınavı TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşuyor. Geçmiş yıllara ait YKS çıkmış sorularına aşağıgaki linkten ulaşabilirsiniz.