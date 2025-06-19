SON YILLARDA ÇIKMIŞ YKS SORULARI KONU DAĞILIMI





YKS sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına girişte her yıl binlerce öğrenci bu zorlu sınava en iyi şekilde hazırlanmak için çeşitli kaynaklardan faydalanır. Geçmiş yıllarda çıkmış sorular, sınavın genel yapısını ve soru tiplerini anlamak için en değerli materyallerden biridir. Bu sorular, öğrencilerin hem konu hâkimiyetlerini pekiştirmelerine hem de sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Son 10 yılın YKS sorularını içeren tabloyu sizler için hazırladık.



