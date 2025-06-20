Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sayılı günler kala, adayları yakından ilgilendiren sınav kuralları yeniden gündeme geldi. Sınav salonlarında güvenliği sağlamak amacıyla bazı eşyaların içeri sokulması kesin olarak yasak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM, gerekli sınav araçlarını adaylara kendisi temin edecek. Bu nedenle adayların sınav günü yanlarında ne götürebileceklerini önceden öğrenmeleri büyük önem taşıyor. KS sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler neler, neler yasak? Kalemle, silgiyle, suyla, parayla, gözlükle, ilaçla, çantayla, saatle, takıyla, anahtarla, kredi kartıyla girilir mi? İşte "YKS sınav salonuna girmesi yasak olan eşyalar nelerdir?" sorusunun yanıtı...
YKS 2025 sınavına kısa bir süre kaldı. Sınav öncesi adaylar çeşitli sorulara yanıt arıyor. Bu soruların başında ise sınava girerken bozuk para, demir para, madeni para, kağıt para ve kredi kartıyla ilgili sorular yer alıyor. Milyonlarca aday YKS sınavı öncesi 'ceplerinde bozuk parayla girilir mi?' sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan bozuk para sorusuna dair bilgiler...
YKS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER?
SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI: Adayların sınava girebilmeleri için 2025-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında;
• Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı veya kartın edinme sürecinde verilen ve yeni tip Mavi Kart teslim alınıncaya kadar geçerli “Geçici Mavi Kart Kimlik Belgesi”,
• Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı,
• T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi,
• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi’nin aslı,
• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi’nin aslı,
• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nin aslı,
• T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesinde İkamet İzni/İkamet İzni Türü "insani" veya "uzun dönem” yazanların İkamet İzni Belgesi’nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Sınava giriş için geçerli kimlik belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Kimlik belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaktır.)
Bunların dışında;
Sürücü belgesi,
Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.
YKS'DE YÜZÜK, KÜPE, KOLYE, SAAT YASAK MI?
Yukarıda belirtildiği üzere, ÖSYM sınavlarında alyans, basit lastik ve tel toka hariç tüm takı ve aksesuarlar yasaktır.
2025 YKS'YE KALEM SİLGİ GÖTÜRÜLÜR MÜ?
Öğrenciler sınava sadece ÖSYM'nin verdiği araç gereçlerle katılabilir. Kendi uçlu kaleminizi veya özel kaleminizi salona getirmeniz mümkün değildir. Sınav güvenliği nedeniyle yalnızca dağıtılan kalem ve araç gereçler kullanılabilir.
YKS'YE SU İLE GİRİLİR Mİ?
Sınava etiketi sökülmüş pet şişede su ile girilebilir.
Ancak su dışında başka bir içecek, termos, matara içeri alınmayacaktır.
YKS'YE GİRERKEN NELER YASAK?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engeli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.). Denetimli serbestlik tedbiri altında olup elektronik cihazlar ile takibi yapılan şüpheli, sanık ve hükümlüler, üstlerindeki cihazlar ile sınav binalarına alınmaz.
Yükümlülerin üstlerinde taşıması gereken cihazların sınav öncesinde sökülüp teslim alınma işlemleri, yükümlünün (şüpheli, sanık ve hükümlüler) takibini yapan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (DSM) tarafından yerine getirilir. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.
2025 YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sınav salonuna sadece nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ve ÖSYM sınav giriş belgesi ile girilebilir.
T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Şeffaf şişede su getirmek serbesttir; ancak etiketsiz ve logosuz olmalıdır.
Tıbbi zorunluluğu olan cihaz ya da ürünleri kullanmak isteyen adaylar, öncesinde ÖSYM'ye başvurarak özel izin almak zorundadır.
2025 YKS OTURUM SAATLERİ VE SINAV SÜRESİ
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS oturum süreleri ve saatleri şu şekilde olacak;
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika