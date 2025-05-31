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YKS SINAV TARİHİ 2025: YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş belgesi...

YKS SINAV TARİHİ 2025: YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş belgesi...

11:1331/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hızla devam ederken, sınava katılacak milyonlarca adayın gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavdan önce yayımlayacağı giriş belgeleri sayesinde adaylar sınava nerede ve hangi oturumda gireceklerini öğrenebilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla üç gün sürecek sınav maratonu öncesinde gözler, sınav yerlerinin açıklanacağı tarihte.

2025 YKS sınavına sayılı günler kala, öğrenciler sınav merkezi bilgilerini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda uygulanacak sınav öncesinde, sınav yerlerinin belirtildiği giriş belgeleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki adaylar sınav yerlerini ne zaman öğrenebilecek? YKS için geri sayımda son durum ne?

YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025'te 81 ilde gerçekleşecek.

2025 YKS SINAVI OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla YKS sınavına 26 gün kaldı.

YKS SINAV YERLERİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

Bu bilgilere göre YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

2025 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS sınav giriş belgesi adayın , T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak. 

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