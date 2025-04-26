2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat'ta başladı ve 3 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, gözler sınav tarihlerine çevrildi. Üniversiteye girebilmek için yoğun bir şekilde hazırlık yapan adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2025 YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT oturum tarihleri haberimizde.

1 /4 2025 yılı YKS (TYT-AYT-YDT) uygulamaları için başvurular ÖSYM tarafından 6 Şubat -3 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvurular da 11-13 Mart tarihlerinde tamamlandı.

2 /4 2025 YKS NE ZAMAN? ÖSYM tarafından 2025 yılı YKS uygulaması 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

3 /4 TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ

İlk oturum TYT 21 Haziran saat 10:15'te, İkinci oturum AYT 22 Haziran saat 10:15'te, Üçüncü oturum YDT 22 Haziran saat 15:45'te uygulanacak. YKS'nin ilk oturumu 165 dakika, ikinci oturumu 180 dakika, üçüncü oturumu ise 120 dakika sürecek.

