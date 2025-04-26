Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Üniversite sınavı ne zaman? YKS 2025 (TYT, AYT, YDT) tarihleri belli oldu

Üniversite sınavı ne zaman? YKS 2025 (TYT, AYT, YDT) tarihleri belli oldu

Tuğba Güner
16:0426/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat'ta başladı ve 3 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, gözler sınav tarihlerine çevrildi. Üniversiteye girebilmek için yoğun bir şekilde hazırlık yapan adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2025 YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT oturum tarihleri haberimizde.

2025 yılı YKS (TYT-AYT-YDT) uygulamaları için başvurular ÖSYM tarafından 6 Şubat -3 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvurular da 11-13 Mart tarihlerinde tamamlandı.

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2025 yılı YKS uygulaması 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ


İlk oturum TYT 21 Haziran saat 10:15'te,

İkinci oturum AYT 22 Haziran saat 10:15'te,

Üçüncü oturum YDT 22 Haziran saat 15:45'te uygulanacak.

YKS'nin ilk oturumu 165 dakika, ikinci oturumu 180 dakika, üçüncü oturumu ise 120 dakika sürecek.


YKS GEÇ BAŞVURULARI SONA ERDİ


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru dönemi 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında sona erdi.

#YKS
#AYT
#tyt
#ydt
#yks ne zaman
#2025 üniversite sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?