YKS SINAV YERLERİ 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

2025 YKS’ye hazırlanan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınav, üç ayrı oturumda düzenlenecek. Sınava katılacak adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yerlerini sorgulayabilecek. Giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılacak. Peki, YKS sınav tarihleri ne zaman, sınav giriş belgeleri hangi gün açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde...