YKS SINAV YERLERİ 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için açıklanacak sınav yerlerinde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından haziran ayında üç oturumda düzenlenecek olan sınav öncesinde, YKS sınav giriş belgeleri erişime açılacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav yerlerini ve oturum bilgilerini öğrenebilecek. Peki, YKS giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? 2025 YKS'ye kaç gün kaldı? İşte detaylar...
2025 YKS’ye hazırlanan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınav, üç ayrı oturumda düzenlenecek. Sınava katılacak adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yerlerini sorgulayabilecek. Giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılacak. Peki, YKS sınav tarihleri ne zaman, sınav giriş belgeleri hangi gün açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde...
YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025'te 81 ilde gerçekleşecek.
2025 YKS SINAVI OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?
26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla YKS sınavına 26 gün kaldı.
YKS SINAV YERLERİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.
Bu bilgilere göre YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
2025 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
YKS sınav giriş belgesi adayın , T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.