YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TYT A-B-C-D-E Cevap Anahtarı 2024 osym.gov.tr | YKS (AYT-TYT-YDT) SORU Cevap Kitapçığı

YKS BAŞVURU SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy üniversite sınavına başvuru sayısını duyurdu. YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne toplam 2 milyon 560 bin aday, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne ise 1 milyon 721 aday katılacak. Üniversite sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi’ne ise 215 bin 488 aday katılım sağlayacak.