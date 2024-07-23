DEPREMZEDELER YKS TERCİHLERİNİ NASIL YAPACAK?





6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar için 2024-YKS’de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda kontenjan ayrılmıştır. Adayların belirtilen tarihteki adres bilgisi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları esas alınarak kontrol edilecektir. Belirtilen tarihteki ikamet bilgisi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri olmayan adaylar bu kontenjanlardan yararlanamayacaklardır. 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle, ikamet bilgisi depremden etkilenen il/ilçe haricinde olmakla birlikte, bu il/ilçede ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören

adaylar da depremzede aday kontenjanından depremden etkilenen aday olması nedeniyle yararlanabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde, bu durumdaki adayların MEB e-Okul sistemindeki kayıtları esas alınacaktır.

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacaktır.

Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla (tercih işlemlerinin son günü dâhil) yukarıda belirtildiği şekilde yükseköğretim bilgisi olan adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla adayların ÖSYM sisteminde ve/veya YÖKSİS’te kayıtlı yükseköğretim bilgileri esas alınacaktır.