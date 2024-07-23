YKS tercih işlemleri iile ilgili aramalar başladı. 2024 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. 2024 YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS 2024 tercihleri nasıl yapılacak? İşte YKS 2024 ÖSYM tercih kılavuzuna göre adım adım üniversite tercih işlemleri...
YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? 2024 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar tercihler ile ilgili aramalara da başladı. YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar 2024 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihlerini gerçekleştirecek.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ersoy; "Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.
YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.
2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
TYT, AYT, YDT PUANINA GÖRE NASIL TERCİH YAPILIR?
2024-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
2024-AYT/YDT’de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında
gösterebileceklerdir.
TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?
Her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa sadece bu dört programı yazabilecektir.
2024-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.
TERCİH YAPMADAN ÖNCE BUNLARI KONTROL EDİN
Tercihlerinizi son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz:
Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?
Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz.
Listenizdeki programların sırası gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?
Bütün bu kontrollerden sonra tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.
DEPREMZEDELER YKS TERCİHLERİNİ NASIL YAPACAK?
6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar için 2024-YKS’de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda kontenjan ayrılmıştır. Adayların belirtilen tarihteki adres bilgisi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları esas alınarak kontrol edilecektir. Belirtilen tarihteki ikamet bilgisi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri olmayan adaylar bu kontenjanlardan yararlanamayacaklardır. 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle, ikamet bilgisi depremden etkilenen il/ilçe haricinde olmakla birlikte, bu il/ilçede ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören
adaylar da depremzede aday kontenjanından depremden etkilenen aday olması nedeniyle yararlanabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde, bu durumdaki adayların MEB e-Okul sistemindeki kayıtları esas alınacaktır.
Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacaktır.
Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla (tercih işlemlerinin son günü dâhil) yukarıda belirtildiği şekilde yükseköğretim bilgisi olan adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla adayların ÖSYM sisteminde ve/veya YÖKSİS’te kayıtlı yükseköğretim bilgileri esas alınacaktır.
Tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla ÖSYM sisteminde veya YÖKSİS’te herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu, yükseköğretim programından mezun durumda olduğu veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesildiği bilgisi yer alan adaylar bu kontenjanlara yerleştirilmeyecektir.
2024-YKS kayıt işlemlerinde bu kontenjandan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerden herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu, yükseköğretim programından mezun durumda olduğu veya üniversite
öğrenciliğinden ilişiği kesildiği tespit edilenlerin, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından kayıtları yapılmayacaktır. Bu adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
34 YAŞINI TAMAMLAMIŞ KADINLAR KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için (1 Ocak 1990 tarihi ve öncesi doğumlu adaylar) belirlenen devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında “34 Yaş Üstü Kadınlar” kontenjanı bulunmaktadır. Bu kontenjan, belirlenen devlet üniversitelerinde başarı sıralaması şartı aranan Tıp, Diş Hekimliği,
Eczacılık, Mühendislik, Mimarlık, Hukuk ve Öğretmenlik ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Pilotaj
programları dışındaki programlarda yer almaktadır.
Anılan kontenjanlardan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olanlar yararlanamayacak olup tercih etseler bile bu kontenjanlara yerleştirme yapılmayacaktır. Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebileceklerdir.
34 yaş üstü kadınlar, genel kontenjan (öncelikle) ve 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı ile yukarıdaki açıklamalar göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilecektir. 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan 34 yaş üstü kadınlar, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleşemeyebileceklerdir. 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlar merkezi yerleştirme işlemlerinde dolmaması veya kayıttan boş kalması durumunda ek yerleştirme işlemlerinde ilan edilecektir. Kılavuzda yer alan tüm genel kurallar, 34 yaş üstü kadınlar için de geçerlidir.
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Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla (tercih işlemlerinin son günü dâhil) herhangi bir lisans programından mezun olanlar bu kontenjanlara yerleştirilmeyecek olup bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanlardan yararlanabileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde, tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla
adayların ÖSYM sisteminde ve/veya YÖKSİS’te kayıtlı yükseköğretim mezuniyeti bilgileri esas alınacaktır.
Tercih işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günü itibarıyla ÖSYM sisteminde veya YÖKSİS’te kayıtlı lisans ve üstü düzeyde mezuniyeti/denklik bilgisi/akademik özgeçmiş mezuniyet bilgisi olanlar bu kontenjanlara yerleştirilmeyecek olup ön
lisans düzeyinde mezuniyeti/denklik bilgisi/akademik özgeçmiş mezuniyet bilgisi olanlar ise sadece lisans programlarına yerleştirilebileceklerdir.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.