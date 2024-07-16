Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'deki lisans programlarına yerleşmek için yapılan bir sınavdır. YKS tercihi, adayların geleceklerini doğrudan etkileyecek önemli bir karardır. Bu nedenle, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Peki YKS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? YKS tercihleri nasıl yapılacak?