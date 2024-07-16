YKS sınav sonuçları açıklandı, gözler tercih sürecine çevrildi. Milyonlarca aday, puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'deki lisans programlarına yerleşmek için yapılan bir sınavdır. YKS tercihi, adayların geleceklerini doğrudan etkileyecek önemli bir karardır. Bu nedenle, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Peki YKS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? YKS tercihleri nasıl yapılacak?
ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçtiyiğiz yıl tercih işlemlerinin 27 Temmuz başlamıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:
Kendi İlgi ve Yeteneklerinizi Tanıyın
İlgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve gelecekte yapmak istediğiniz mesleği düşünün. Bu, hem üniversite hayatınızın hem de kariyerinizin başarılı ve tatmin edici olmasını sağlar.
Bölüm ve Meslek Araştırması Yapın
İlgilendiğiniz bölümler hakkında detaylı araştırma yapın. Bölümün ders içeriklerini, iş imkanlarını ve mezunların çalışma alanlarını öğrenin.
Üniversiteyi İyi Araştırın
Tercih etmek istediğiniz üniversitelerin akademik kadrosunu, fiziki koşullarını, sosyal imkanlarını, yurt ve barınma olanaklarını inceleyin.
Üniversitenin bulunduğu şehirde yaşam koşullarını göz önünde bulundurun.
ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu, Kontenjan ve Puan Durumunu İnceleyin
ÖSYM YKS tercih kılavuzu yardımıyla geçmiş yıllardaki taban puanları ve kontenjan bilgilerini gözden geçirin. Bu, tercih edeceğiniz bölüme girme şansınızı değerlendirmenize yardımcı olur.
Yerleşme Olasılığınızı Değerlendirin
Sıralamanız ve puanınız ile uyumlu tercihler yapın. Hem garantili hem de hayalinizdeki bölümleri içeren dengeli bir tercih listesi oluşturun.
YKS Tercih Listesini Dikkatli Hazırlayın
İlk sıraya gerçekten gitmek istediğiniz, ideal bölümü yazın. İlerleyen sıralara ise sıralamanıza göre yerleşme ihtimalinizin yüksek olduğu diğer bölümleri ekleyin.
Tercih listenizi hazırlarken, “sadece puana göre” değil, gerçekten istek ve beklentilerinizi karşılayacak tercihler yapın.
Danışmanlık Hizmetlerinden Faydalanın
Okulunuzdaki rehber öğretmenler ya da profesyonel danışmanlardan yardım alın. Onlar, tercihlerinizi daha sağlıklı bir şekilde yapmanız için size rehberlik edebilirler.
Üniversite ve Bölüm Tercih Günlerini Takip Edin
Üniversitelerin düzenlediği tanıtım günlerine katılın. Bu, üniversite ve bölümler hakkında daha detaylı bilgi edinmenizi sağlar.
YKS Tercih Kılavuzunu Dikkatlice Okuyun
ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunu dikkatlice okuyun ve tercihlerinizi yaparken kılavuzdaki kurallara ve yönergelere mutlaka uyun.
YKS Tercih Süresine Dikkat Edin
Tercihlerinizi son güne bırakmayın. Erken yaparak tekrar gözden geçirme fırsatınız olur ve sistemde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmezsiniz.
Ekstra Olanakları Değerlendirin
Burs olanakları, yurt dışı değişim programları (Erasmus) çift anadal veya yandal gibi ekstra olanakları değerlendirerek tercihlerinizi zenginleştirin.
YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak. 2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
ÖSYM YKS tercih kılavuzu için tıklayın
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