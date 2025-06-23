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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç sorgulama nasıl yapılacak? İşte ÖSYM sonuç takvimi

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç sorgulama nasıl yapılacak? İşte ÖSYM sonuç takvimi

09:0623/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Adaylar, sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayılarını, puan türlerine göre başarı sıralamalarını ve elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık puanlarını detaylı şekilde görüntüleyebilecek. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT 2025 YKS sonuç sorgulama nasıl yapılacak? İşte ÖSYM sonuç takvimi

2,5 milyon adayın ter döktüğü sınavda gözler TYT, AYT, YDT oturumları geride kaldı. Sınava katılan adaylar YKS sonuç tarihini merak etmeye başladı. 2025 ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.


YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?


Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Sonuç ekranında şu bilgiler bulunacaktır:


Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası

Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)




YKS SONUÇLARININ ARDINDAN TERCİH DÖNEMİ

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler üniversite tercih dönemine çevrilecek. Adaylar, elde ettikleri puan ve sıralamalara göre, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih sürecine dair detayların, sonuçların açıklandığı gün ya da kısa süre içinde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?


YKS soru ve cevapları 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYV ve YDT sınavlarının sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. YKS AYT sınavı saat 13:15'te sona erdi. ÖSYM tarafından sınavların sona ermesinin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açıldı.

 Alan Yeterlilik Testi AYT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başladı. 180 dakika süren AYT saat 13.15'te sona erdi.

Yabancı Dil Testi YDT 2025 ise, 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav saat 17.45'te sona erecek.

Sınavlar tamamlandıktan sonra 2025 YKS soru cevap anahtarı ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.





2025 YKS SORU CEVAP ANAHTARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS 2025 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Hedefledikleri üniversitede ve kariyer planlamaları doğrultusunda eğitim almak isteyen adaylar sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapacak. Bununla birlikte YKS 2025 üniversite ön lisans ve lisans bölümleri bu yılki taban puanları belli olmadı. YKS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM tercih takvimi de netleşecek ve kılavuz da adaylara sunulacak. Kılavuzda üniversite, fakülte ve bölümlerin tavan ve taban puanları ile özel ve genel başvuru şartları yer alacak. Adaylar kontenjanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

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