YKS 2025 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Hedefledikleri üniversitede ve kariyer planlamaları doğrultusunda eğitim almak isteyen adaylar sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapacak. Bununla birlikte YKS 2025 üniversite ön lisans ve lisans bölümleri bu yılki taban puanları belli olmadı. YKS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM tercih takvimi de netleşecek ve kılavuz da adaylara sunulacak. Kılavuzda üniversite, fakülte ve bölümlerin tavan ve taban puanları ile özel ve genel başvuru şartları yer alacak. Adaylar kontenjanlara göre tercihlerini şekillendirecek.