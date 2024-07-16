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YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Üniversiteler ne zaman açılacak 2024? 2024 güz dönemi...

15:34 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak

"Üniversiteler ne zaman açılacak 2024?" sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi yaklaştıkça, öğrenciler ve veliler akademik takvimleri merakla inceliyor. 2024-2025 eğitim yılı için üniversitelerin kapılarını ne zaman açacağına dair bilgiler yavaş yavaş netleşiyor. Bu yıl üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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"Bu yıl üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih ve üniversitelerin açılış takvimine çevrildi. Peki, bu yıl üniversiteler ne zaman açılacak?

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı YÖK tarafından netleştirilmedi.

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Fakat netleşse dahi her üniversitenin akademik takvimi ve ders başlangıcı farklılık taşıdığından üniversitelerin akademik takvimlerini incelemek önem taşıyor.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS kılavuzunda tercih dönemi için verilen kesin bir tarih yok.

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Ancak ÖSYM Temmuz ayı içerisinde tercih kılavuzunu yayınlanacağını belirtiyor. Tercih tarihleri ve kaç gün süreceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.

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ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI

Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. Öğrenciler YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapacak.

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YÖK Atlas Tercih Sihirbazı 2024: Üniversite bölümleri taban puanları YKS başarı sıralaması