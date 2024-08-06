Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 2 kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının bu yılki ikinci sınavı 11 Ağustos'ta uygulanacak. Peki YÖKDİL kaç dakika sürüyor? YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2024 YÖKDİL sınav süresi.