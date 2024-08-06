ÖSYM, 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın giriş belgelerini erişime açtı. YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Peki YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav kaç dakika?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 2 kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının bu yılki ikinci sınavı 11 Ağustos'ta uygulanacak. Peki YÖKDİL kaç dakika sürüyor? YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2024 YÖKDİL sınav süresi.
YÖKDİL/2 sınavı giriş belgesi açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
YÖKDİL/2 sınavı sınavı ne zaman?
YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YÖKDİL/2 sınav süresi
YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. ÖSYM tarafından yeniden düzenlenen YÖKDİL sınavı saat 13.15'te son bulacak.
YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.