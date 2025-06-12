ÖSYM arafından, 27 Temmuz tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları başladı. Peki YÖKDİL/2 başvurusu ne zaman sona erecek? YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli olacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara başvurmak (yüksek lisans ve doktora), doçentlik başvurusu yapmak ve bazı kamu kurumlarına yapılacak iş başvuruları için adayların yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Peki YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı? ÖSYM 2025 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?
YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 11 Haziran'da başlayan 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebilecek.
YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?
YÖKDİL/2 sınav ÖSYM tarafından 27 Temmuz’da yapılacak.
YÖKDİL sınav süresi soru sayısı nedir?
YÖKDİL sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. YÖKDİL Sınavı toplamda 180 dakika sürmektedir.
YÖKDİL Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
YÖKDİL sınav sonuçları, sınava girdikten sonra 5 yıla kadar üniversite veya programlara başvuruda bulunmak için kullanılabilir.