Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara başvurmak (yüksek lisans ve doktora), doçentlik başvurusu yapmak ve bazı kamu kurumlarına yapılacak iş başvuruları için adayların yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Peki YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı? ÖSYM 2025 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?