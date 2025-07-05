Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay ödenir mi? Temmuz emekli maaşları zamlı mı yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin 2025 yılı Temmuz-Aralık dönemi zam oranları netleşti. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte maaş artışları belli olurken, şimdi ise gözler zamlı maaşların ödeneceği tarih ile farkların hesaplara geçeceği güne çevrildi. Peki, 2025 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

1 /4 Memur ve emekliye Temmuz zammı belli oldu, şimdi sıra hesaplara yatacak maaşlarda! TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri sonrası, Temmuz-Aralık dönemi zam oranları netleşti. Artış oranlarının duyurulmasının ardından milyonlarca kişi, "Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, maaş farkları hangi gün ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Temmuz maaş ödeme takvimine dair son gelişmeler…

2 /4 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2025 temmuz ayı maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

3 /4 İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri; 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.