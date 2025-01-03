ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024'e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

Enflasyon Farkı, yıl içinde açıklanan enflasyon oranlarına göre hesaplanıyor. Ayrıca toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 6'lık zam oranı da memurlara ekleniyor. Bu hesaplamalarla birlikte, memurların maaşları yıl içinde iki kez artırılıyor.











