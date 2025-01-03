2025 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından 6 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın duyurduğu yeni ücret, net 22 bin 104 TL olarak belirlenirken, brüt ücret 26 bin 5 TL 50 kuruş oldu. Çalışanlar, zamlı ücretlerini ne zaman alacağını merak ediyor. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret, 1 Ocak'ta mı, 1 Şubat'ta mı ödenecek? İşte 2025 zamlı maaş ödemelerinin yatacağı tarih...
Zamlı maaş ödemeleri gündemde... Asgari ücrete gelen yüzde 30 zammın ardından çalışanlar maaşlarına yansıyacak tarihi araştırıyor. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Ocak maaşını ay başında alan işçiler, zamlı ücretlerini Ocak ayında alacaklar. Ancak maaşlarını ay sonunda alan çalışanlar, ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında görecekler. Ocak maaşını zamlı olarak alamayanlar için, farklar Şubat ayında ödenecek.
ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024'e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.
Enflasyon Farkı, yıl içinde açıklanan enflasyon oranlarına göre hesaplanıyor. Ayrıca toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 6'lık zam oranı da memurlara ekleniyor. Bu hesaplamalarla birlikte, memurların maaşları yıl içinde iki kez artırılıyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.
Asgari ücrete ne kadar zam geldi?
Yeni açıklanan asgari ücretin detayları şu şekilde:
Net ücret: 22 bin 104 lira 67 kuruş
Brüt ücret: 26 bin 5 lira 50 kuruş
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.