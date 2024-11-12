Zincir marketlerde artık satılmayacak! Bakanlık harekete geçti

Kaşar peyniri izlenimi yaratması nedeniyle yasaklandı

Söz konusu ürünlerin, çok daha az süt oranı ile hazırlanıyor olmasına karşın, ambalajlarda yer alan ifadeler ve görseller aracılığıyla 'kaşar peyniri' izlenimi yaratması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere bir dizi yeni talimatın gönderilmesine neden oldu.