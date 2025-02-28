İftar ve sahurda bu beslenme hatalarına dikkat

Yumurta, süt ve süt ürünleri ağırlıklı bir kahvaltı hem ihtiyacınız olan proteini almanızı sağlayacaktır hem de tok tutacaktır. Sahur kahvaltısında tuzlu zeytin ya da salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş ürünler yerseniz bu sizi çok susatacaktır, tüketmemekte yarar vardır. Ayrıca sahur sonrası uyku için de aşırı yağlı, tuzlu yemeklerden kaçınmak gerekir" dedi.