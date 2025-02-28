İşte Ramazan ayında en çok dikkat edilmesi gereken 10 altın kural: İç hastalıkları uzmanı tek tek açıkladı

Ramazan ayı, manevi ve fiziksel arınmanın yanı sıra beslenme düzeninde önemli değişiklikler yaşanan bir dönemdir. Ancak bu süreçte sağlığın korunması için bilinçli ve dengeli bir beslenme büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, oruç tutarken sağlığı korumanın püf noktalarını paylaştı ve sağlıklı bir Ramazan ayı için dikkat edilmesi gereken 10 altın kuralı sıraladı. İşte Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken o beslenme önerileri...

1 /12 Ramazan ayında beslenme konusunda uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, "Sahur, gün boyunca enerji seviyesini korumak için en önemli öğündür. Uzun süre tok kalmak için yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller ve tam tahıllı gıdalar tüketin. Lif oranı yüksek sebze ve meyveleri de ihmal etmeyin" dedi. Dr. Şahin, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken beslenme önerilerini şöyle sıraladı...



2 /12 Sahuru atlamayın:

Sahur, gün boyunca enerji seviyesini korumak için en önemli öğündür. Protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir sahur öğünü tercih edilmelidir.

3 /12 Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının

Kızartma ve aşırı yağlı yiyecekler mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bunun yerine haşlama, ızgara veya fırınlanmış yiyecekleri tercih edin.

4 /12 Bol su tüketin: Günlük en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Sahur ve iftar arasında düzenli aralıklarla su içmek, vücudun susuz kalmasını önler.



5 /12 Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun

Şekerli ve gazlı içecekler kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Bunun yerine doğal meyve suları, ayran veya bitki çaylarını tercih edin.





6 /12 Protein ve lif açısından zengin besinler tüketin

Uzun süre tok kalmak için yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller ve tam tahıllı gıdalar tüketin. Lif oranı yüksek sebze ve meyveleri de ihmal etmeyin.



7 /12 Tuz tüketimini sınırlayın

Aşırı tuz tüketimi susuzluğu artırarak gün içinde zorlanmanıza neden olabilir. Salamura, konserve ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.





8 /12 Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin

Ağır egzersizlerden kaçının ancak hafif yürüyüşler yaparak metabolizmanızı aktif tutun. İftardan sonra kısa bir yürüyüş sindirime de yardımcı olur.





9 /12 Yeterli uyku alın

Vücudun dinlenmesi ve enerjiyi koruması için yeterli uyku şarttır. Geç saatlere kadar uyanık kalmak yerine düzenli bir uyku programı oluşturun.



10 /12 Sağlık sorunlarınızı göz ardı etmeyin

Kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.





11 /12 Hastalığı olan bireyler daha dikkatli olmalı

Uzm. Dr. Mesut Şahin, özellikle diyabet, hipertansiyon ve mide rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olan bireylerin, sağlık durumlarına uygun bir beslenme programı belirlemeleri gerektiğini vurguladı.