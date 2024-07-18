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Spor

14 yaşında ilk maçına çıktı: Çaykur Rizespor'lu Freddy'nin rekorunu kırdı

10:33 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:34 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

MLS’te 14 yaşındaki bir futbolcu Philadelphia formasıyla ilk maçına çıkarak tarihe geçti. Takımının New England'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 85. dakikada oyuna giren futbolcu MLS tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

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Avrupa'da forma giyen önemli yıldızların kariyerlerinin sonlarına doğru tercih ettiği yerlerden olan MLS'te tarihi bir olay yaşandı.


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Messi, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi yaşı ilerlemiş önemli oyuncuların forma giydiği ABD'de de Cavan Sullivan adını tarihe yazdırdı.


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28 Eylül 2009'da dünyaya gelen ve Philadelphia'da forma giyen Sullivan, takımının New England'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 85. dakikada oyuna girdi.


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Oyuncu bu sayede MLS tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.


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Şu ana kadar alt lig dahil 11 maça çıkan Sullivan 2 gol attı 1 asist yaptı.

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14 yaş, 293 gün ile sahaya çıkan Sullivan'ın bu rekoru daha önce Çaykur Rizespor'da da forma giyen ve 14 yaş, 306 gün sahaya çıkan Freddy Adu'ya aitti.


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Cavan Sullivan Philadelphia (VİDEO)

#MLS
#Philadelphia
#Cavan Sullivan
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