14 yaşında ilk maçına çıktı: Çaykur Rizespor'lu Freddy'nin rekorunu kırdı

MLS’te 14 yaşındaki bir futbolcu Philadelphia formasıyla ilk maçına çıkarak tarihe geçti. Takımının New England'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 85. dakikada oyuna giren futbolcu MLS tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.
Avrupa'da forma giyen önemli yıldızların kariyerlerinin sonlarına doğru tercih ettiği yerlerden olan MLS'te tarihi bir olay yaşandı.
Messi, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi yaşı ilerlemiş önemli oyuncuların forma giydiği ABD'de de Cavan Sullivan adını tarihe yazdırdı.
28 Eylül 2009'da dünyaya gelen ve Philadelphia'da forma giyen Sullivan, takımının New England'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 85. dakikada oyuna girdi.
Oyuncu bu sayede MLS tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.
Şu ana kadar alt lig dahil 11 maça çıkan Sullivan 2 gol attı 1 asist yaptı.
14 yaş, 293 gün ile sahaya çıkan Sullivan'ın bu rekoru daha önce Çaykur Rizespor'da da forma giyen ve 14 yaş, 306 gün sahaya çıkan Freddy Adu'ya aitti.
Cavan Sullivan Philadelphia (VİDEO)