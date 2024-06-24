2024-2025 Transfer sezonu açıldı! İşte Süper Lig takımlarının yaptığı tüm transferler…

2024-2025 transfer sezonu resmi olarak başladı! Süper Lig takımları kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir transfer dönemi geçiriyor. En dikkat çeken transferleri ve hangi takımın hangi oyuncuları kadrosuna kattığını merak ediyorsanız tüm ayrıntılar haberimizde. İşte 2024-2024 yaz transfer sezonu Süper Lig takımlarının yaptığı tüm transferler…

1 / 19 BODRUMSPOR GELENLER: Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Koray Kılınç (Ankara Keçiörengücü - Kiralıktan geri döndü) GİDENLER: -

2 / 19 EYÜPSPOR GELENLER: Erencan Yardımcı (Pendikspor - kiralıktan geri döndü), Halil Akbunar (Pendikspor - kiralıktan geri döndü) GİDENLER: Adrien Regattin (Sözleşme sonu), Uğur Demirok (Sözleşme sonu), Thuram (Sözleşme sonu), Ömer Bayram (Sözleşme sonu), Metehan Baltacı (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti)

3 / 19 GÖZTEPE GELENLER: GİDENLER: Uğur Kaan (Ümraniyespor - Kiralıktan geri döndü), Djalma Silva (Limassol - kiralıktan geri döndü) Atınç Nukan (Sözleşme sonu) Bilal Messaoudi (Kortrijk - Kiralık sözleşmesi bitti), Mateusz Lis (Southopmton - Kiralık sözleşmesi bitti), Romulo ( Athletico PR - Kiralık sözleşmesi btti)

4 / 19 ATAKAŞ HATAYSPOR GELENLER: Didier Lamkel Ze (Metz - kiralıktan geri döndü) GİDENLER: Rayane Abid (Sözleşme sonu), Nikola Maksimovic (Sözleşme sonu), Ömer Beyaz (Stuttgart - Kiralık sözleşmesi bitti), Renat Dadashov (Grasshoppers - Kiralık sözleşmesi bitti), Doğukan Sinik (Hull City - Kiralık sözleşmesi bitti), Halil Dervişoğlu (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti)

5 / 19 GAZİANTEP FK GELENLER: Luka Stanvoski (Tuzlaspor - kiralıktan geri döndü) GİDENLER: Batuhan Şen (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti), Deian Sorescu (Rakow - Kiralık sözleşmesi bitti), Denis Dragus (Standard Liege - Kiralık sözleşmesi bitti)

6 / 19 MONDİHOME KAYSERİSPOR GELENLER: - GİDENLER: Kartal Yılmaz (Beşiktaş - Kiralık sözleşmesi bitti)



7 / 19 TÜMOSAN KONYASPOR GELENLER: Josip Calusic (FK TSC), Adem Erbak (Kiralıktan geri döndü), Emrehan Gedikli (Kiralıktan geri döndü) GİDENLER: Teenge Hadebe (Sözleşme sonu), Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Soner Dikmen (Sözleşme sonu), Alexander Cicaldau (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti), Valon Ethemi (İstanbulspor - Kiralık sözleşmesi bitti), Yunus Mallı (Sözleşme sonu)

8 / 19 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR GELENLER: Edouard Michut (PSG), Aksel Aktaş (Kiralıktan geri döndü), Hamza Jaganjac (Kiralıktan geri döndü), Mahamadou Ba (Kiralıktan geri döndü), Samuel Nongoh (Kiralıktan geri döndü), Ali Yavuz Kol (Kiralıktan geri döndü) GİDENLER: Mustafa Kapı (Kulüpsüz), Dorukhan Toköz ( Kulüpsüz)

9 / 19 YILPORT SAMSUNSPOR GELENLER: Şener Kaya (Kiralıktan geri döndü), Barış Alıcı (Kiralıktan geri döndü), Geatan Laura (Kiralıktan geri döndü), Nanu (Kiralıktan geri döndü), Elano (Kiralıktan geri döndü), Ahmet Sağat (Kiralıktan geri döndü), Ali Ülgen (Kiralıktan geri döndü), Celil Yüksel (Kiralıktan geri döndü)

GİDENLER: Moryke Fofana (Sözleşme sonu), Alim Öztürk (Sözleşme sonu), Taylan Antaşyalı (Galatasaray - Kiralık sözleşmesi bitti), Muhammed Gümüşkaya (Westerlo - Kiralık sözleşmesi bitti)

10 / 19 KASIMPAŞA GELENLER: Iron Gomis (Salerantina - Kiralıktan geri döndü) GİDENLER: Samuel Baston (Burnley - kiralık sözleşmesi bitti), Jackson Porozo (Troyes - kiralık sözleşmesi bitti)

11 / 19 EMS YAPI SİVASSPOR GELENLER: - GİDENLER: Burak Kapacak (Fenerbahçe - Kiralık sözleşmesi bitti), Baruğ Elmaz (Fenerbahçe - Kiralık sözleşmesi bitti), Kerem Kesgin (Beşiktaş - Kiralık sözleşmesi bitti)

12 / 19 CORENDON ALANYASPOR GELENLER: Sergio Cordova (Sochi - Kiralıktan geri döndü), Arnoud Lusamba (Pendikspor - kiralıktan geri döndü)

GİDENLER: Ui-jo- Hwang (Nottingham Forest - Kiralık sözleşmesi btti)

13 / 19 ÇAYKUR RİZESPOR GELENLER: Giannis Papanikolaou (Rakow), Oscar Pinchi (Racing Ferrol - Kiralıktan geri döndü)

GİDENLER: Adolfo Gaich (CSKA Moskova - Kiralık sözleşmesi bitti), Gustavo Sauer (Botafogo - Kiralık sözleşmesi bitti), Jonjo Shelvey (Nottingham Foresy - Kiralık sözleşmesi bitti)

14 / 19 BİTEXEN ANTALYASPOR GELENLER: - GİDENLER: Helton Leite (Sözleşme sonu), Adam Buksa (Lens - Kiralık sözleşmesi bitti), Dario Saric (Palermo- Kiralık sözleşmesi bitti)

15 / 19 RAMS BAŞAKŞEHİR GELENLER: Marthoi Djalo (Paços Ferrira), Emre Kaplan (Ümraniyespor - Kiralıktan geri döndü), Ravi Tagir (Westerlo - kiralıktan geri döndü), Ahmed Touba ( Lecce - Kiralıktan geri döndü), Eden Karzev ( Tel Aviv - kiralıktan geri döndü), Cemali Sertel (Hatayspor - kiralıktan geri döndü)

GİDENLER: Mahmut Tekdemir (Sözleşeme sonu), Jerome Opoku (Arouca - Kiralıktan sözleşmesi bitti), Emrehan İlkhan (Torino - Kiralık sözleşmesi bitti), Leo Dubois (Galatasaray - kiralık sözleşmesi bitti), Ousseynou Ba (Olympiakos - Kiralık sözleşmesi bitti)

16 / 19 BEŞİKTAŞ GELENLER: Giovanni van Bronckhorst (Teknik direktör), Gabriel Paulista (Atletico Madrid), Valentin Rosier (Nice - Kiralıktan geri döndü), Jean Onana (Marsilya - Kiralıktan geri döndü), Javi Montero (Arouca - Kiralıktan geri döndü), Kartal Yılmaz (Kayserispor - Kiralıktan geri döndü)

GİDENLER: Rachid Ghezzal (Sözleşme sonu), Joe Worrall (Nottingham Forest - Kiralık sözleşmesi bitti)

17 / 19 TRABZONSPOR GELENLER: Anthony Nwakaeme (Al-Fayha), Maxi Gomez (Cadiz - Kiralıktan Döndü), Montasser Lahtimi (Wydad AC - Kiralıktan Döndü), Tonio Teklic (Fatih Karagümrük - Kiralıktan Döndü), Serkan Asan (Prendikspor - Kiralıktan Döndü), Dimitrios Kourbelis (Fatih Karagümrük - Kiralıktan Döndü)

GİDENLER: Paul Onuachu, (Southampton - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Nicolas Pepe (Sözleşme Sonu), Filip Benkovic (Udinese - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Berat Özdemir (Al-Ettifaq - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Mehmet Aydın (Schalke - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Flavio (Sözleşme Sonu)

18 / 19 FENERBAHÇE GELENLER: Jose Mourinho (Teknik Direktör), Levent Mercan (Fatih Karagümrük), Rade Krunic (Milan - Zorunlu Satın Alma Opsiyonu), Samet Akaydin (Panathianikos - Kiralıktan Döndü), Umut Nayir (Pendikspor - Kiralıktan Döndü), Burak Kapacak (Sivasspor - Kiralıktan Döndü), Bartuğ Elmaz (Sivasspor - Kiralıktan Döndü), Joao Pedro (Gremio - Kiralıktan Döndü), Lincoln (RB Bragantino - Kiralıktan Döndü), Tiago Çukur (Ümraniyespor - Kiralıktan Döndü), Miguel Crespo (Rayo Vallecano - Kiralıktan Döndü), Emre Mor (Fatih Karagümrük - Kiralıktan Döndü),

GİDENLER: Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Serdar Dursun (Fatih Karagümrük - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Joshua King (Sözleşme Sonu), Michy Batshuayi (Sözleşme Sonu), Leonardo Bonucci (Kariyer Sonu)