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2026 Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

2026 Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

21:271/06/2025, Sunday
G: 1/06/2025, Sunday
Yeni Şafak
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2024-25 Süper Lig sezonu oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Üçüncülük yarışında kazanan Samsunspor oldu. Bu sonuçların ardından Süper Kupa'da oynayacak dört takım ve eşleşmeler belli oldu.

Trendyol Süper Lig son haftası üçüncülüğü yakından ilgilendiren iki karşılaşmayla noktalandı. Beşiktaş deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etse de Samsunspor son dakikada attığı golle Kayserispor'u yendi.

Bu sonuçların ardından Samsunspor Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladı ve Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.

Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, Süper Kupa'da yer alacak.

Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'da yeni Süper Kupa formatında boy gösterecek.

Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Süper Kupa'da yer alacak bir diğer takım.

SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Trabzonspor

Fenerbahçe - Samsunspor

SÜPER KUPA NE ZAMAN?

Süper Kupa'nın yarı final ve final maçları, tarafsız sahada Ocak 2026 tarihinde oynanacak.


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