2026 Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

2024-25 Süper Lig sezonu oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Üçüncülük yarışında kazanan Samsunspor oldu. Bu sonuçların ardından Süper Kupa'da oynayacak dört takım ve eşleşmeler belli oldu.

1 /7 Trendyol Süper Lig son haftası üçüncülüğü yakından ilgilendiren iki karşılaşmayla noktalandı. Beşiktaş deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etse de Samsunspor son dakikada attığı golle Kayserispor'u yendi.

2 /7 Bu sonuçların ardından Samsunspor Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladı ve Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.

3 /7 Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, Süper Kupa'da yer alacak.

4 /7 Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'da yeni Süper Kupa formatında boy gösterecek.

5 /7 Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Süper Kupa'da yer alacak bir diğer takım.

6 /7 SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU Galatasaray - Trabzonspor Fenerbahçe - Samsunspor