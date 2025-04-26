30 maçlık galibiyet serisi bozuldu: Fransız devi rekordan oldu!

Fransa Lig 1’de şampiyon olan PSG, 30 maç sonra yenilgi ile tanıştı. Evinde Nice’i konuk eden Paris Saint-Germain rakibine 3-1 yenilerek galibiyet serisini bozdu.
Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 31. haftasında Nice ile karşı karşıya geldi.
Nice, Sanson'un 34. dakikada kaydettiği golle öne geçti. 41. dakikada topu ağlarla buluşturan Ruiz, Paris Saint-Germain'e eşitliği getirdi. Soyunma odasına da 1-1'lik beraberlikle gidildi.
46. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Sanson, Nice'i Paris Saint-Germain karşısında tekrar öne geçirdi.
70. dakikada ağları sarsan Ndayishimiye maçın skorunu belirledi. Nice, Paris Saint-Germain'i 3-1 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibinin ligdeki 30 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
28. haftada Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden 78 puanlı Paris Saint-Germain oynayacağı sıradaki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Arsenal'a konuk olacak.
Ligue 1'de puanını 51'e yükselten Nice ise ligde oynayacağı sıradaki maçta Reims'i ağırlayacak