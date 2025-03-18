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A Milli Takım'da tartışma çıkartan polemik: Gerçek ortaya çıktı

A Milli Takım'da tartışma çıkartan polemik: Gerçek ortaya çıktı

17:0218/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da yıldız isim ağrıları sebebiyle antrenmanda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun yerine idmana genç isim dahil edildi. Alınan bu karar sosyal medyada sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi Play-off turunda oynayacağı Macaristan maçlarının hazırlıklarını dün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde; Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.


Ay-yıldızlılar'da ağrıları bulunan Mert Günok ve Merih Demiral, antrenmanda yer almazken yerlerine Ümit Milli Takım'dan kaleci Jankat Yılmaz ile İshak Vural, idman kadrosuna dahil edildi.



Mert Günok'un sakatlığı sonrası idmana Ümit Milli Takım'dan Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın çağrılması sosyal medyada sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.

Taraftarlar X üzerinden alınan karara tepki gösterdi. Sporseverler, kaleyi son dönemin formda isimleri İrfan Can Eğribayat, Okan Kocuk ve Bilal Beyazit üçlüsünden birisinin daha çok hak ettiği yönünde serzenişte bulundu.

Fakat Vincenzo Montella'nın kaleci listesinde değişikliğe gitmediği öğrenildi. Genç file bekçisinin, Mert Günok'un ağrılarının sona ermesinin ardından tekrardan Ümit Milli Takım kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

#Türkiye
#A Milli Takım
#Uluslar Ligi

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