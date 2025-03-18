A Milli Takım'da tartışma çıkartan polemik: Gerçek ortaya çıktı

Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da yıldız isim ağrıları sebebiyle antrenmanda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun yerine idmana genç isim dahil edildi. Alınan bu karar sosyal medyada sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.

1 /7 A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi Play-off turunda oynayacağı Macaristan maçlarının hazırlıklarını dün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



2 /7 Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde; Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.



3 /7 Ay-yıldızlılar'da ağrıları bulunan Mert Günok ve Merih Demiral, antrenmanda yer almazken yerlerine Ümit Milli Takım'dan kaleci Jankat Yılmaz ile İshak Vural, idman kadrosuna dahil edildi.





4 /7 Mert Günok'un sakatlığı sonrası idmana Ümit Milli Takım'dan Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın çağrılması sosyal medyada sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.

5 /7 Taraftarlar X üzerinden alınan karara tepki gösterdi. Sporseverler, kaleyi son dönemin formda isimleri İrfan Can Eğribayat, Okan Kocuk ve Bilal Beyazit üçlüsünden birisinin daha çok hak ettiği yönünde serzenişte bulundu.

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