A Milli Takım'dan şoke eden haber: Çapraz bağları koptu

Dünkü idmanda sakatlanan milli oyuncunun ön çapraz bağlarının koptu bildirildi. Genç oyuncunun yerine bir başka isim kampa davet edildi.
EURO 2024'te Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'dan şoke eden bir haber geldi.
Milli kaleci Doğan Alemdar'ın dün akşam gerçekleştirilen antrenman esnasında sakatlandığı ve sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği bildirildi.
21 yaşındaki file bekçisinin milli takım kampından ayrıldığı açıklandı.
2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Doğan Alemdar'ın yerine Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Milli Takım kampına davet edildi.