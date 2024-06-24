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Spor

A Milli Takım'dan şoke eden haber: Çapraz bağları koptu

14:25 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:07 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünkü idmanda sakatlanan milli oyuncunun ön çapraz bağlarının koptu bildirildi. Genç oyuncunun yerine bir başka isim kampa davet edildi.

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EURO 2024'te Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'dan şoke eden bir haber geldi.

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Milli kaleci Doğan Alemdar'ın dün akşam gerçekleştirilen antrenman esnasında sakatlandığı ve sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği bildirildi.

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21 yaşındaki file bekçisinin milli takım kampından ayrıldığı açıklandı. 

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2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Doğan Alemdar'ın yerine Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Milli Takım kampına davet edildi.

#A Milli Takım
#EURO 2024
#Doğan Alemdar
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