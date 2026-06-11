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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ihtimalleri açıklandı! Şampiyonluk şansı...

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ihtimalleri açıklandı! Şampiyonluk şansı...

14:1011/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın son 32, 16, çeyrek, yarı final ve şampiyonluk ihtimalleri tek tek hesaplandı. İşte ay-yıldızlı ekibin olasılıkları...

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2025 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala 48 takımın turnuvadaki tur ihtimalleri belirlendi.

NTV Spor'un Opta'dan aktardığı raporda takımların son 32, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimallerine yer verildi. 

2026 Dünya Kupası'nın favorisi olarak son Avrupa şampiyonu İspanya gösterildi. Luis de la Fuente'nin ekibini Fransa, Fransa ve İngiltere takip etti. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin ise dördüncü favori olarak gösterildi.

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşacak A Milli Takım'un tur ihtimalleri de belirlendi. Hazırlanan tabloya göre Türkiye'nin grup lideri olma ihtimali yüzde 33.66 olarak hesaplandı.

A Milli Takım'ın son 32'de yer alma şansı yüzde 78.45 ve son 16 şansının ise yüzde 41.31 olduğu belirtildi. Dünya Kupası'nda sonra turlar için yapılan hesaplamalar içinse A Milli Takım'a verilen ihtimaller şöyle:


Çeyrek final: Yüzde 18.85

Yarı final: Yüzde 7.63

Final: Yüzde 2.92

Şampiyonluk: Yüzde 1.04

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki fikstürü şöyle:


14 Haziran Pazar:

07.00: Avustralya - Türkiye


20 Haziran Cumartesi:

06.00: Türkiye - Paraguay


26 Haziran Cuma:

05.00: Türkiye - ABD






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