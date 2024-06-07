A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek 26 kişilik kadrosu belli oldu. Daha önce 35 kişi olarak açıklanan listeden sakatlanan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünal ile birlikte toplam 9 isim çıkarıldı. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 11 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

2 / 11 A Milli Takımımız, dev organizasyonda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

3 / 11 Teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024 kadrosunu belirledi.

4 / 11 Daha önce 35 kişi olarak açıklanan geniş kadrodan 9 isim UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

5 / 11 Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünsal sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

6 / 11 Bu isimlerin dışında Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Abdülkadir Ömür, Cenk Özkaçar ve Doğan Alemdar 26 kişilik listede yer almadı.

7 / 11 Montella'nın EURO 2024 kadrosuna aldığı oyuncular şu şekilde:

8 / 11 Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır



9 / 11 Defans oyuncuları: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ahmetcan Kaplan ve Ferdi Kadıoğlu.

10 / 11 Orta sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan.

