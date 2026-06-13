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Rakibimiz ABD'den gövde gösterisi: Paraguay'ı sahadan sildi | ÖZET

Rakibimiz ABD'den gövde gösterisi: Paraguay'ı sahadan sildi | ÖZET

07:3413/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımızın rakiplerinden ABD ve Paraguay karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ABD’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 7’ Damian Bobadilla (k.k.), 31’ ve 45’ Folarin Balogun (2), 90+8’ Giovanni Reyna’dan geldi. ABD - Paraguay maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda perde resmen açıldı ve A Milli Futbol Takımımızın gruptaki en dişli rakipleri olan Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay, Los Angeles'ta kozlarını paylaştı. 


Ev sahibi ABD, kendi taraftarı önünde sergilediği göz kamaştırıcı hücum performansıyla Güney Amerika temsilcisini adeta sahadan sildi. Gol yağmuruna sahne olan tarihi mücadele, ABD'nin 4-1'lik ezici üstünlüğüyle tamamlandı.

Pazar sabahı Avustralya karşısında turnuvaya merhaba diyecek olan "Bizim Çocuklar"ı yakından ilgilendiren D Grubu'nun ilk randevusunda, Mauricio Pochettino'nun öğrencileri turnuvaya ne kadar hazır olduklarını net bir skorla kanıtladı. 


Maçın ilk düdüğünden son anına kadar temponun düşmediği 90 dakikada tribünler gole doydu. İşte maç özeti…



ABD - PARAGUAY MAÇ ÖZETİ

ABD - Paraguay maç özetini izlemek için TIKLAYIN.



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