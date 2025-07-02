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Abdullah Avcı'nın yurt dışından talipleri var

Abdullah Avcı'nın yurt dışından talipleri var

14:282/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
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Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve bordo-mavili takımdan sonra hiçbir teklifi kabul etmeyen Abdullah Avcı'ya sürpriz iki talip çıktı. Kulüp yetkililerin görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği bildirildi.

Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri olan teknik direktör Abdullah Avcı'ya teklifler gelmeye devam ediyor.

İlk olarak Abdullah Avcı'yla görüşen ancak anlaşamayan İran ekibi Persepolis, geçtiğimiz yıl İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı. 

Persepolis Kulübü'nün teknik direktör İsmail Kartal'la yolları ayırmayı planlıyor. Fanatik'in haberine göre; İran ekibi, yeniden Abdullah Avcı'ya teklif yaptı. Kulüp yetkililerin görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği aktarıldı.



Persepolis'in yanı sıra bir başka İran ekibi Esteghlal'in de tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği belirtildi.

İran Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan 2 takımı Persepolis (16) ve Esteghlal FC (9) gelecek sezon zirve hedefi için Avcı'yı ısrarla istediği aktarıldı.

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