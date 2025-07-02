Abdullah Avcı'nın yurt dışından talipleri var

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve bordo-mavili takımdan sonra hiçbir teklifi kabul etmeyen Abdullah Avcı'ya sürpriz iki talip çıktı. Kulüp yetkililerin görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği bildirildi.

1 /5 Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri olan teknik direktör Abdullah Avcı'ya teklifler gelmeye devam ediyor.

2 /5 İlk olarak Abdullah Avcı'yla görüşen ancak anlaşamayan İran ekibi Persepolis, geçtiğimiz yıl İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı.

3 /5 Persepolis Kulübü'nün teknik direktör İsmail Kartal'la yolları ayırmayı planlıyor. Fanatik'in haberine göre; İran ekibi, yeniden Abdullah Avcı'ya teklif yaptı. Kulüp yetkililerin görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği aktarıldı.





4 /5 Persepolis'in yanı sıra bir başka İran ekibi Esteghlal'in de tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği belirtildi.