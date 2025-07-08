Abraham'ın maçlarını anlatan spikerden gol tahmini

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham siyah beyazlı camiada bir heyecan yaşattı. İngiliz futbolcu bugün ilk idmanına çıkarken onunla ilgili dikkat çekici yorumlar yapıldı. Abraham'ın maçlarını anlatan ünlü spiker Murat Kosova yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta kaç gol atabileceği hakkında konuştu.
Transfer videosuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Abraham ile ilgili olarak ünlü spiker Murat Kosova değerlendirmelerde bulundu. Kosova, yıldız oyuncunun Türkiye'de çok başarılı olacağını söyledi.
Aurasports kanalına konuşan Kosova, Abraham ile ilgili şunları söyledi;
"Tammy Abraham 20 golü geçerse ben hiç şaşırmam. Buna yarısı kadar da asist ekler yani 30 gole katkı yapabilir."
Murat Kosova, Tammy Abraham'ın Rafa ile uyum yakalaması halinde çok daha etkili olacağını söyledi.
"Beşiktaş'ın sisteminde, eğer Rafa ile bir kimya tutturursa, kanatlara da Beşiktaş önemli isimler (savunma ve kanatları dahil) katarsak, Beşiktaş taraftarının sevgilisi olur diye düşünüyorum. 27 yaşında daha. Yani 35 yaşındaki Immobile'e göre 27 yaşındaki Tammy Abraham’ı alıyorsun."
Tammy Abraham, 2021 yılında Chelsea'den 41 milyon Euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştu. İngiliz golcü, Roma kariyeri boyunca 120 maçta 37 gol attı 13 de asist yapma başarısı gösterdi.
27 yaşındaki İngiliz forvet, bugün Beşiktaş ile ilk idmanına çıktı. Tammy Abraham, Beşiktaş ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağlasa da sözleşmenin 4 yılı kapsadığı aktarıldı.
Tammy Abraham, İngiltere Milli Takımı'nda da 11 kez şans buldu. Abraham, bu maçlarda 3 gol attı.