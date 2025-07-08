Abraham'ın maçlarını anlatan spikerden gol tahmini

Murat Kosova, Tammy Abraham'ın Rafa ile uyum yakalaması halinde çok daha etkili olacağını söyledi.





"Beşiktaş'ın sisteminde, eğer Rafa ile bir kimya tutturursa, kanatlara da Beşiktaş önemli isimler (savunma ve kanatları dahil) katarsak, Beşiktaş taraftarının sevgilisi olur diye düşünüyorum. 27 yaşında daha. Yani 35 yaşındaki Immobile'e göre 27 yaşındaki Tammy Abraham’ı alıyorsun."