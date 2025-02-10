Akın Çiçek: Her maçta şike var

"Bu ne rezillik? Böyle birşey olmaz. İkinci hafta Niğde geliyor. Orada tanıdığımız var. Mardin ile başka takım Prim yolluyorlar. Denizli'nin ekonomisi sıfır. 4 gün kamp yapıyor. Bugün Bursa Nilüfer maçı. 8. sıradalar. 100 bin lira maç primi açıklıyorlar. Hakemi söylemeyeceğim. Mardin başkanı her maç soyunma odasını basmıyor mu?"