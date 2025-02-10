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Akın Çiçek: Her maçta şike var

Akın Çiçek: Her maçta şike var

14:3810/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Orduspor 1967 Asbaşkanı Akın Çiçek, Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü maç sonrası çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Orduspor 1967, 3.Lig 4 Grup'ta sahasında konuk ettiği Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kalarak liderliği Mardin 1969 Spor'a kaptırdı.

Orduspor 1967 Asbaşkanı Akın Çiçek, karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Mardin ekibinin şike yaptığını iddia eden Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Başkanı'na söylüyorum. Her karşısına çıktığımız takıma prim göndermeyi bıraksın. Şike, yeter. Asıl şikeci Mardin. Bu maça gelen Van hakemi için eğer gözlemciler iyi hakem diyorlarsa bıraksınlar bu işi. Bizimle uğraşmayı bırakın. Bu takım öyle ya da böyle şampiyon olacak."

"Bu ne rezillik? Böyle birşey olmaz. İkinci hafta Niğde geliyor. Orada tanıdığımız var. Mardin ile başka takım Prim yolluyorlar. Denizli'nin ekonomisi sıfır. 4 gün kamp yapıyor. Bugün Bursa Nilüfer maçı. 8. sıradalar. 100 bin lira maç primi açıklıyorlar. Hakemi söylemeyeceğim. Mardin başkanı her maç soyunma odasını basmıyor mu?"

"Her maçımıza özel hakem istiyor. Federasyon bize sahip çıkmıyorsa gerekirse federasyona yürürüz. Bu maçta emeğimiz çalındı. Bunun adı hırsızlık. Maçın istatistiklerine bir bakın. Biz Bursa'yı şerefli bir şehir zannederdik. Yazıklar olsun."

#3. Lig
#Orduspor 1967
#Akın Çiçek

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