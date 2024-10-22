AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu 3. hafta maçında Al-Ain evinde Al Hilal Riyadh’ı konuk etti. 9 gollü nefes kesen maçta kazanan 5-4’lük skorla Al Hilal Riyadh oldu. Yaşadığı uzun süreli sakatlıktan dolayı yeşil sahalardan uzak kalan Neymar, 367 gün sonra 77. dakikada oyuna dahil oldu. Al Hilal’in galibiyet golleri Lodi, Milinkovic-Savic, Al Dawsari’den (2) geldi. Al Ain - Al Hilal Riyadh maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Jorge Jesus önderliğindeki Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al-Ain'i deplasmanda 5-4 mağlup etti.

2 /7 Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizlinin takımına galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Renan Lodi, 45+2. dakikada Milinkovic-Savic, 45+5, 65 ve 75. dakikalarda Al Dawsari atarken, 82. dakikada direkt kırmızı kart gören Al Buhayli arkadaşlarını eksik bıraktı.



3 /7 Ev sahibi takımın gollerini ise 39, 67 ve 90+6. dakikalarda Rahimi ve 63. dakikada Sanabria kaydetti.



4 /7 Bu skorla beraber Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda çıktığı 3 maçtan da galip ayrılan Al-Hilal, liderliğini sürdürdü.



5 /7 Turnuvaya iyi başlayamayan Al-Ain ise 3 maçta topladığı yalnızca 1 puan ile 11. sırada kaldı.



6 /7 Yaşadığı uzun süreli sakatlıktan dolayı yeşil sahalardan uzak kalan Neymar, 367 gün sonra 77. dakikada oyuna dahil oldu.

