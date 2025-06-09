Al Hilal durdurulamıyor: Eski Galatasaraylıya 20 milyon euro teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in Victor Osimhen ısrarı sürerken flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Suudi ekibi eski Galatasaraylı yıldız için 20 milyon euro teklif sundu. Detaylar haberimizde.
Kulüpler Dünya Kupası'na kadar kadrosunu güçlendirmek isteyen Al Hilal, son olarak gözünü bir dönem Galatasaray forması giyen Angelino'ya çevirdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi yöneticiler, başarılı sol bek oyuncusu için Roma’ya 20 milyon Euro'yu aşan bir teklif sundu.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Al Hilal'in, Theo Hernandez'in isteksiz tavırlarından dolayı Angelino'ya yöneldiği belirtilirken, kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda Roma formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.