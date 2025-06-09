Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Al Hilal durdurulamıyor: Eski Galatasaraylıya 20 milyon euro teklif!

Al Hilal durdurulamıyor: Eski Galatasaraylıya 20 milyon euro teklif!

09:469/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in Victor Osimhen ısrarı sürerken flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Suudi ekibi eski Galatasaraylı yıldız için 20 milyon euro teklif sundu. Detaylar haberimizde.

Kulüpler Dünya Kupası'na kadar kadrosunu güçlendirmek isteyen Al Hilal, son olarak gözünü bir dönem Galatasaray forması giyen Angelino'ya çevirdi.


Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi yöneticiler, başarılı sol bek oyuncusu için Roma’ya 20 milyon Euro'yu aşan bir teklif sundu.


GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Al Hilal'in, Theo Hernandez'in isteksiz tavırlarından dolayı Angelino'ya yöneldiği belirtilirken, kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.


GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Roma formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

#Galatasaray
#Angelino
#Roma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI SON DAKİKA? ÖSYM AİS YKS sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı 2025?