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Al-Hilal’e Osimhen şoku: Galatasaray transferi her an bitirebilir!

Al-Hilal’e Osimhen şoku: Galatasaray transferi her an bitirebilir!

08:046/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Osimhen’in adı geçtiğimiz günlerde Al Hilal ile anılmıştı. Suudi Arabistan ekibi Nijeryalı golcüye rekor seviyede maaş teklif etti. Fakat 26 yaşındaki golcü oyuncu Suudi ekibinin teklifini geri çevirdi ve ibre tekrar sarı-kırmızılılara döndü. İşte detaylar.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, oyuncuya ve Napoli'ye teklifini iletti.


Fabrizio Romano, Al Hilal'in Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif ettiğini yazdı.


Di Marzio, Napoli ve Osimhen'in gelen teklifi reddettiğini yazdı. Habere göre Al Hilal bonuslarla birlikte Osimhen'e 26 milyon euroluk teklif yapmıştı. Al Hilal, Napoli'ye yapacağı teklifi 75'e yükseltmeyi planlıyor.


Fabrizio Romano, Victor Osimhen transferinde ibrenin Galatasaray'a döndüğünü yazdı.


Sky Sports, Galatasaray'ın Victor Osimhen için rekor teklif yaptığını iddia etti. Haberde ayrıca Simone Inzaghi'nin Osimhen transferini kesin olarak istediği bilgisi yer aldı.


Arriyadiyah'ın haberine göre Al Hilal, Osimhen'e son olarak yıllık 30 milyon euro önerdi. Ancak bu teklife rağmen olumlu geri dönüş alamadı.

Transfer görüşmeleri ek talepler nedeniyle de birkaç kez durdu.



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