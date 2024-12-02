Al Nassr - Al Sadd maçı hangi kanalda, şifresiz mi? AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu

AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 6. haftasında Al Nassr evinde Al Sadd’ı konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Grupta 13 puanla 3. sırada yer alan Al Nassr rakibiyle 9. kez karşılaşacak. Al Nassr bu maçlarda 3 galibiyet 2 mağlubiyet alırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Nassr - Al Sadd maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

1 /7 Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 6. haftasında evinde Al Sadd ile karşılaşacak.

2 /7 Grupta 13 puanla 3. sırada yer alan Al Nassr son maçında deplasmanda Al Ghrafa’yı 3-1 mağlup etti.

3 /7 9 puanla 5. sırada yer alan Al Sadd ise son maçında evinde Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı.



4 /7 İki takım 9. kez karşı karşıya gelecek.



5 /7 Al Nassr rakibine karşı 3 kez galip gelirken 2 kez mağlup oldu. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



6 /7 AL NASSR - AL SADD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Al Nassr - Al Sadd maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.

