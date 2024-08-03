Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve adı bu transfer döneminde Türk takımlarıyla anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni adresi netleşti. İşte detaylar...
Alexander Sörloth'un transferi için Atletico Madrid ve Villarreal anlaşmaya vardı.
NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre Sörloth'un bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve Atletico Madrid'e imza atacağı belirtildi.
Haberde, Sörloth'un imzanın ardından Atletico Madrid'in Hong Kong kampı kadrosuna dahil edileceği kaydedildi.
Sörloth, Robin Le Normand'ın ardından Atletico Madrid'in ikinci transferi olacak.
Transferin bonuslarla birlikte 38 milyon euro'ya tamamlanması bekleniyor.
Villarreal formasıyla geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth 41 maçta süre aldı.
28 yaşındaki forvet, bu maçlarda 26 gol ve 6 asist kaydetti.