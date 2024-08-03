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Spor

Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu

17:28 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:45 - 3/08/2024 Cumartesi
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Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve adı bu transfer döneminde Türk takımlarıyla anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni adresi netleşti. İşte detaylar...

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Alexander Sörloth'un transferi için Atletico Madrid ve Villarreal anlaşmaya vardı.






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NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre Sörloth'un bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve Atletico Madrid'e imza atacağı belirtildi.








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Haberde, Sörloth'un imzanın ardından Atletico Madrid'in Hong Kong kampı kadrosuna dahil edileceği kaydedildi.






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Sörloth, Robin Le Normand'ın ardından Atletico Madrid'in ikinci transferi olacak.





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Transferin bonuslarla birlikte 38 milyon euro'ya tamamlanması bekleniyor.





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Villarreal formasıyla geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth 41 maçta süre aldı.


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28 yaşındaki forvet, bu maçlarda 26 gol ve 6 asist kaydetti.



#Alexander Sörloth
#Villarreal
#Transfer
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