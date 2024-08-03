Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve adı bu transfer döneminde Türk takımlarıyla anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni adresi netleşti. İşte detaylar...

1 / 7 Alexander Sörloth'un transferi için Atletico Madrid ve Villarreal anlaşmaya vardı.











2 / 7 NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre Sörloth'un bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve Atletico Madrid'e imza atacağı belirtildi.















3 / 7 Haberde, Sörloth'un imzanın ardından Atletico Madrid'in Hong Kong kampı kadrosuna dahil edileceği kaydedildi.











4 / 7 Sörloth, Robin Le Normand'ın ardından Atletico Madrid'in ikinci transferi olacak.









5 / 7 Transferin bonuslarla birlikte 38 milyon euro'ya tamamlanması bekleniyor.









6 / 7 Villarreal formasıyla geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth 41 maçta süre aldı.

