Ali Koç Kerem Aktürkoğlu'nu ağlattı

"Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli. Erzincanspor'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline aldı. Babası, menajeri ve kendisi Samandıra'ya gittiler. Dönemin yöneticisinden bir randevu aldılar. Geldiler tesislerin önüne o yönetici de geldi. Dedi ki "Size randevu verdik ama kusura bakmayın Ali Koç'un işleri var. Bu randevuyu erteleyelim."



