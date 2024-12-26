Ali Koç Kerem Aktürkoğlu'nu ağlattı

Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a transferi öncesi Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Gazeteci Levent Gültekin'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transfer sürecinde sergilediği tavırla Aktürkoğlu'nu hayal kırıklığına uğratarak ağlattı.
Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a transferi öncesi Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Gazeteci Levent Gültekin, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a transfer sürecini anlattı. İşte yaşananlar:
"Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli. Erzincanspor'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline aldı. Babası, menajeri ve kendisi Samandıra'ya gittiler. Dönemin yöneticisinden bir randevu aldılar. Geldiler tesislerin önüne o yönetici de geldi. Dedi ki "Size randevu verdik ama kusura bakmayın Ali Koç'un işleri var. Bu randevuyu erteleyelim."
"Aradan 10-15 gün geçti. Aynı randevuyu 10-15 gün sonraya verdiler. Yine o dönemin yöneticisi geliyor diyor ki "Kusura bakmayın Ali Koç yurt dışında transfer görüşmesinde ve pek sıcak bakmıyor" sonrasında Fenerbahçe kapıları kapanıyor."
"Daha sonra tam geri dönecekken babası ve menajeri, "Yürü gidelim oğlum Florya'ya" diyor. Fatih Terim'i arıyorlar. Terim, "5-10 dakika bekleyin size geri dönüş yapacağım" diyor. Hemen scout ekibini arıyor, "Kerem Aktürkoğlu'na bakabilir misiniz?" diyor."
"Scout ekibinin de tabii ki datasında olan bir oyuncu. Olumlu bir rapor veriyor ve Florya'nın kapıları Kerem Aktürkoğlu'na açılıyor."
26 yaşındaki kanat oyuncusu, 2020-21 sezonunda Galatasaray'a bedelsiz transfer oldu. Başarılı performansının ardından transfer sezonunun son gününde Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında transferi gerçekleşti. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.