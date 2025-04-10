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Alisson'dan Galatasaray'ı şoke eden yanıt! Transfer başlamadan bitti

Alisson'dan Galatasaray'ı şoke eden yanıt! Transfer başlamadan bitti

10:1810/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılı takımın listesindeki ilk isim olan Alisson Becker'den yöneticileri şaşırtan bir talep geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları devam ediyor. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden biri de Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson'du.

Galatasaray yönetimi, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Alisson Becker'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Alisson'un menajeri, Suudi Arabistan'dan yıllık 30 milyon Euro teklifler aldıklarını belirterek Galatasaray'a kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.

Aldığı bu cevap karşısında şaşıran Galatasaray'da Alisson transferi başlamadan bitti.

Adı geçen isimlerden Ederson'dan da yüksek maliyeti nedeniyle uzak durulduğu aktarıldı.

Galatasaray yönetimi, uygun maliyetli yabancı kaleci arayışlarına devam ediyor.

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