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Allan Saint-Maximin için kafa karıştıran transfer açıklaması

Allan Saint-Maximin için kafa karıştıran transfer açıklaması

12:153/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
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Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de, Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye gitmesi bekleniyordu. İtalyan ekibinin sportif direktöründen konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de sportif direktör Giovanni Manna, ligde dün oynanan Roma maçı öncesinde transfere ilişkin son bilgileri paylaştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre karşılaşmadan önce DAZN'a konuşan Manna, Paris Saint Germain'e transfer olan Khvicha Kvaratskhelia'nın kendileri için önemli bir kayıp olduğunu belirtti.

Manna konuyla ilgili, "Bizim için kesinlikle karmaşık bir transfer dönemiydi. Çünkü en iyi oyuncularımızdan birini sattık. Karmaşık bir dönemdi ama çalışıyoruz. Kvara gibi takımın önemli bir oyuncusunu kaybettik." dedi.

Giovanni Manna, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Napoli'nin transfer gündeminde yer alan Allan Saint-Maximin'e de değindi.

Manna açıklamasında şunları söyledi:


"Ocak ayı karmaşıktı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Saint-Maximin şu anda bizim oyuncularımızdan biri değil. Durum biraz karmaşık. Bekleyip göreceğiz."

#Allan Saint-Maximin
#Fenerbahçe
#Napoli

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