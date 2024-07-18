Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay cevap

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmıştı. Fransız yıldızın sosyal medya üzerinden bir Galatasaray taraftarına verdiği yanıt gündem oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun bir yıllığına 8 milyon euro'ya kiralandığını duyururken maaşını ise Al-Ahli'nin ödeyeceğini açıkladı.
Kanarya'nın yeni transferi Allan Saint-Maximin'in, sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde gerçekleştirildi.
Fransız yıldız yaptığı ilk açıklamada, "Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, gelir gelmez sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Allan Saint-Maximin'in Galatasaray taraftarına verdiği yanıt, gündem oldu.
GALATASARAY TARAFTARINA FLAŞ YANIT
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullanması üzerine 'Doğru logo bu' diyerek 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu paylaşan bir Galatasaray taraftarına yanıt veren Maximin, 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını gösterdiği bir görsel paylaştı.