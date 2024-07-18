Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay cevap

Fransız yıldız yaptığı ilk açıklamada, "Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.



