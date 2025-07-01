Allan Saint-Maximin'den transfer sözleri! "Yakında döneceğim"

Geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Allan Saint-Maximin, katıldığı bir sosyal medya yayınında geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Allan Saint-Maximin, flaş bir açıklamada bulundu.
Bonservisi Al-Ahli'de bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu, bir sosyal medya yayınında geleceğine ilişkin konuştu.
Gönlündeki takımın Nice olduğunu ifade eden Maximin, "Yakında Fransa'ya döneceğim. Bunu yapacağız. Kalbim Nice'te. Yakında döneceğim, beni izlemeye devam edin. Hala halletmem gereken birkaç şey var ama yakında geliyorum." ifadelerini kullandı.
Sol kanatta görev yapan Maximin, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol atarken 5 de asist yaptı.
Sol kanatta görev yapan Maximin, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol atarken 5 de asist yaptı.