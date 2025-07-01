Allan Saint-Maximin'den transfer sözleri! "Yakında döneceğim"

Gönlündeki takımın Nice olduğunu ifade eden Maximin, "Yakında Fransa'ya döneceğim. Bunu yapacağız. Kalbim Nice'te. Yakında döneceğim, beni izlemeye devam edin. Hala halletmem gereken birkaç şey var ama yakında geliyorum." ifadelerini kullandı.